天仁工商舊址轉型台南傳藝中心卡關 議員心酸：等到花兒都謝了

南市議員謝舒凡今日質詢台南傳統藝術保存中心進度不如預期。（擷取自台南市議會市政總質詢直播畫面）

原學甲天仁工商舊址規劃轉型「台南傳統藝術保存中心」，卻因工程延宕遲未啟用。台南市議員謝舒凡今（28）日在議會質詢時忍不住以歌曲《我等到花兒也謝了》調侃進度緩慢，直言自己從上任質詢至今，「都快拚連任了，中心還沒開張」，現場播放歌曲橋段，也讓議場一陣莞爾。

台南市長黃偉哲感同身受說，自己上任後也持續關心此案，2020年起研議至今，歷經多次波折，市府會儘速推動後續工程與相關規劃。

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文化局長黃雅玲指出，市府自2020年至2024年間陸續爭取中央經費，完成整體規劃設計，包括傳藝中心定位、課程規劃及校舍空間再利用等內容。其中第1期教學大樓整建工程已編列市府預算1億580萬元，並於2024年12月動工，目前工程實際進度為35.33％。

她說，進度未如預期，主因為施工期間辦理變更設計，加上去年丹娜絲颱風侵襲，導致建物結構與屋頂受損，市府為確保安全，緊急追加結構補強工程，因此工期順延，目前預計明（2027）年8月完工。

至於後續第2、3期工程，文化局說，市府已於去（2025）年10月向文化部提案爭取「再造歷史現場計畫2.0」補助，目前仍待中央核定。未來除積極爭取中央經費外，也將同步評估分年、分階段編列市預算執行可行性，希望多管齊下，加速溪北地區傳統藝術基地建置。

謝舒凡說，地方對傳藝中心期待已久，相關新聞與藍圖多年來不斷曝光。她感嘆，已歷經3任文化局長，地方民眾「聽很久、等很久」，希望市府不要再讓地方空等。

學甲天仁工商規劃改設「台南傳統藝術保存中心」。（資料照）

台南傳藝中心規劃示意圖。（台南市政府提供）

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