彰化偵查佐涉性侵16歲少女被免職！議員喊話「下半身要管理好」

縣議員賴清美今在議會質詢，對於員警抓毒卻被女嫌疑人指控性侵，要求警察局長陳世煌說明，如何避免再發生類似事件。（圖擷取議會直播）

多名彰化縣議員今在議會質詢，關切毒駕與警方查緝毒品的問題。縣議員賴清美同時提到，彰化警察辦案涉及被女嫌疑人指控性侵，是很不光彩的事，她說，這次在偵防車發生，10多年前還發生在偵訊室，「警察抓壞人，自己下半身也要管理好。」對此，警察局長陳世煌說，案情涉及妨害性自主，無法在此報告，但已依法汰除該警，今後也會加強員警與性平法治教育。

縣議員凃淑媚、吳韋達及賴清美先後對今年5月彰化縣頻繁傳出毒駕造成死傷的車禍案件，要求警察局加大執法力道，並對毒駕使用車輛管理與員警執勤檢驗毒品的快篩工具供應情況提出質詢，陳世煌以依循中央研議與規定辦理，只要毒駕一律扣車處理，快篩試齊檢驗結果可作為辦案證據。

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賴清美再關切，警察辦毒品案件竟捲入被指涉性侵案件，她擔心該名員警是否因為被設局而遭到利用，如今年紀輕輕被踢爆而遭到革職失去頭路，日後人生會走得很辛苦。她說，非常不希望再發生第二次，對當事人、警界都是傷害。

彰化縣警察局今也對此案件說明，警察局督察長林英煌表示，警察局獲悉後馬上召開考績委員會決議，該員言行失檢，事證明確，嚴重損害警察機關聲譽及警察形象，符合《公務人員考績法》一次記兩大過規定，依《警察人員人事條例》予以免職，並呈報警政署審核中。

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