民怨頻接獲「邱臣遠」語音電話請託惱人 邱團隊澄清︰無電話拜票安排

有新竹縣民抱怨，今天在辦公室竟然接到約10來語音通電話請託支持竹北市長候選人邱臣遠，不勝其擾。示意圖。（記者廖雪茹攝）

有新竹縣民抱怨，今天在辦公室上班，一整天竟然接到約10來通語音電話「請託支持竹北市長候選人邱臣遠」，不勝其擾；對此，民眾黨新竹黨部邱臣遠競選團隊嚴正澄清，目前並未安排任何電話語音拜票行程，也未委託任何單位進行相關作業。

有民眾表示，今日在竹北市的辦公室上班，上午時間11點開始到下午，約莫半個小時就接到語音電話，拜託支持竹北市長候選人邱臣遠，電話號碼為「0255962615」，但回撥得到「無法播通」的回應；由於次數太過頻繁，影響正常工作，已經變成一種騷擾！

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對此，邱臣遠競選團隊嚴正澄清，目前並未安排任何電話語音拜票行程，也未委託任何單位進行相關作業。「我們一向重視市民朋友的生活品質與感受，更不可能於午休時段進行影響民眾作息的拜票行為。針對相關情況，呼籲外界勿以不實資訊刻意操作或混淆視聽，避免造成市民誤解」。

邱臣遠競選團隊表示，若民眾接獲類似電話，也歡迎向團隊反映查證，謝謝大家關心與支持。

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