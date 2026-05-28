黃光芹爆黃國昌想到國民黨發揮「鯰魚效應」 林俊憲酸：比較像鮣魚......

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

資深媒體人黃光芹與民眾黨主席黃國昌撕破臉，昨（27日）她稱黃國昌曾親口告訴她：「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」還聽前幕僚說「黃國昌經常提到，想到國民黨發揮『鯰魚效應』」。對此，民進黨立委林俊憲表示，他覺得黃國昌比較像「鮣魚」，這種魚都吸附在大魚身上討生活，現在的國民黨，就是被鮣魚纏上的狀況。

林俊憲在臉書發文表示，黃光芹爆料，黃國昌曾說要到國民黨發揮「鯰魚效應」。所謂的鯰魚效應，是說在團隊中放進一個強者，激發大家的危機感與競爭力。「那我們來看看，國昌老師這條鯰魚當得怎麼樣」。

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林俊憲指出，根據小草整理，黃國昌整個4月只跑了9場活動，他不確定李四川有沒有感受到危機意識，但可以確定的是，國民黨可能滿同情他的體力。不過，換個賽道來看，黃國昌在民眾黨內發揮鯰魚效應倒滿成功的，激發出10個人退黨，這破壞力，確實很鯰魚。

林俊憲說，但他覺得黃國昌比較像「鮣魚」。這種魚擅長吸附在大魚身上討生活，宿主拿不到半點好處，還得耗費體力帶著牠游，甩都甩不掉。大酸，「現在的國民黨，差不多就是這種被鮣魚纏上的狀況」。

此外，黃光芹也提到，國昌老師自稱，傅崐萁告訴他能夠搭檔選副總統。結果，傅崐萁立刻否認說沒有這回事。對此，林俊憲批評，國昌老師作為「關燈人」的都市傳說，人人自危，連天不怕、地不怕的傅崐萁，都得出來澄清。「畢竟，誰想成為下一個被關燈的政黨呢？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「比較像垃圾魚，什麼樣髒的水都能活」、「他比較像鐵線蟲，畢竟會把宿主搞死」、「連關兩個燈實屬不易，不過沒機會拼五燈獎了」、「殺傷力不大悔辱性極強」、「根本就是小丑魚」。

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