柯文哲嗆蔡壁如昔日同僚大反彈！前攝影官嘆：這種操作太熟悉了......

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

日前宣布脫黨參選台中市議員的前民眾黨發言人楊寶楨，昨日和民眾黨中央委員蔡壁如一同接受媒體人黃暐瀚節目專訪時，突遭前民眾黨主席柯文哲帳號「開嗆」，民眾黨黨團主任陳智菡今日證實為柯文哲本人留言。對此，前柯文哲攝影官潘俊霖表示，這個操作讓曾經共事過的幕僚大反彈，他也嘆道：「這種操作我們太熟悉了，每當無法解決的時候，就摧毀對方的正當性讓小草攻擊。」

柯文哲昨日在黃暐瀚YouTube節目留言區留言：「蔡璧如，你是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是妳溝通的方法？」消息一出，遭民眾黨開除黨籍的政治評論員吳靜怡痛批：「我就是說你渣又是慣老闆，嗆前部屬還把人家名字寫錯！」潘俊霖也推測，留言的就是柯文哲本人，他也爆料柯文哲崇拜中國帝王術，整天看中國各種朝代的相關影音歷史解說。

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陳智菡證實留言為柯文哲本人寫下後，潘俊霖在臉書發文表示，早上他曾和吳靜怡通話，告訴她YouTube是柯文哲自己操作的，她不相信，現在證明他說對了。

潘俊霖指出，這個操作之所以讓曾經共事過的同事大反彈，是因為他們太熟悉了。潘俊霖表示，退一步來講，柯文哲嗆蔡壁如不循正常管道，請問柯文哲有沒有循正常管道處理？他也質疑，什麼人通知柯文哲有這個直播的？什麼人要柯文哲留言反擊的？什麼人把柯文哲的留言截圖在民眾黨相關社群讓小草公審蔡壁如的？

最後他感嘆：「這種操作我們太熟悉了，每當無法解決的時候，就摧毀對方的正當性讓小草攻擊。」

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