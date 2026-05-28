韌性外交成顯學！外交部青年大使首增「科技組無人機類」18名專業飛手、後勤入選

外交部28日舉行「臺灣國際青年大使協會」成立大會，外交部長林佳龍（左七）出席。（記者羅沛德攝）

隨著地緣政治與科技發展，科技與韌性外交已成國際顯學。外交部非政府組織（NGO）國際事務會執行長江振瑋今（28）日在「臺灣國際青年大使協會」成立大會上透露，今年起青年大使將打破過往僅限學校青年的框架，首度推出開放18至45歲社會青年參與的「青年NGO大使」，同時首度增設「科技組」無人機類別，現已正式甄選出18位具備無人機專長的青年大使。

江振瑋於會後接受本報訪問時說明，這批無人機專長人才的編制與任務設計「軟硬體兼具」。在操作與教學方面，將配合政府無人機外交計畫，未來這些優秀大使將前往我國邦交國擔任教練，負責訓練並培育友邦推薦的無人機飛手。另外，由於無人機在實務操作中難免面臨墜落損壞及通訊技術問題，甄選時也特別網羅精通相關工程技術的專業人員，專責後勤維修與通訊設備，以確保無人機在海外執行任務時的完好性。

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江振瑋在協會成立大會上致詞時也強調，未來這類科技組青年NGO大使的任務將跳脫以往單次出訪兩週的模式，改為因應不同時間、不同任務重複參與的永續性運作，全面支援前線外交工作。此外，他透露，，協會今年將籌組訪團前往帛琉參加太平洋島國論壇（PIF），並規劃造訪聖文森及聖克里斯多福及尼維斯等加勒比海友邦。

江振瑋也指出，未來外交部更將透過全球111個駐外館處調查各地熱門議題，據此籌組政策型青年領袖訪團，結合科技、文化與智庫外交，在國際舞台展現具備科技韌性的台灣觀點。

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