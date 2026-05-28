超寬馬路配低速限形同陷阱？ 台南議員提設自治條例解套

南市議員李宗翰指出，道路超寬卻搭配低速限與科技執法，形同「陷阱」。（李宗翰提供）

台南市議員李宗翰今（28）日在市政總質詢中提出「台南市駕駛專注管理與交通設計自治條例」構想，主張交通治理應從過去偏重裁罰模式，逐步轉向以道路設計為核心的「設計治理」，透過跨局處建立一致標準與防呆機制，改善目前交通、工務與警察局各自為政情況。台南市政府則表示，將綜合議員建議與近年交通改善經驗進一步研議。

市長黃偉哲答詢表示，目前台南並沒有測速提前預告的統一規範，若中央未來訂定一致性標準，市府將配合辦理；若中央尚無規定，市府也會參考日本等國家道路設計概念，研議適合台南的方式，測速照相罰款並非主要財源，也不希望民眾因缺乏警示而受罰，未來將研議在熱門取締路段增加速限提醒、設置緩衝區等措施，提醒駕駛提早減速，降低違規機率。

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李宗翰指出，目前交通治理常出現「道路鼓勵速度、執法懲罰速度」的矛盾現象，許多道路寬敞筆直，卻搭配40、50公里低速限，再加上科技執法，讓民眾質疑治理方向前後不一，草案構想規劃速限50公里以下道路，若無特殊理由，車道寬度不得超過3.25公尺，希望透過道路本身抑制車速，而不是事後依賴測速照相取締。

（圖擷自南市議會直播畫面）

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