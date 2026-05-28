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    首頁 > 政治

    黃國昌倡美「六項保證」入法避談杯葛軍購 王興煥批「嘴巴保台」自相矛盾

    2026/05/28 14:40 記者陳治程／台北報導
    本月八日在國防特別條例三讀通過後，於立法院議場前發表談話的民眾黨黨主席黃國昌（中）。（資料照）

    本月八日在國防特別條例三讀通過後，於立法院議場前發表談話的民眾黨黨主席黃國昌（中）。（資料照）

    民眾黨黨主席黃國昌昨（27）日公開致函美國跨黨派參眾議員，倡議將對台「六項保證」正式入法，引發討論。對此，台灣基進黨主席王興煥今（28）日評論，黃一邊高喊「六項保證」同時聯手國民黨杯葛國防特別預算，不只行為自相矛盾，更在削弱台美間最核心的戰略互信。

    王興煥指出，「六項保證」從來都不是美國的單方面保證，而是建立在台灣願意自我防衛、自我承擔安全責任，維持台灣實質獨立於中國的政治默契。美國之所以長期維持對台軍售與戰略支持，前提正是台灣展現出抵抗中國侵略的決心與能力。然而，黃國昌在立法院的實際作為，卻是不斷以「監督」、「程序」之名，拖延、刪減國防特別預算，甚至與國民黨聯手杯葛軍購案，在國內製造疑美論，並向國際社會釋放出台灣內部缺乏防衛意志的錯誤訊號。

    王興煥進一步指出，儘管AIT與多位美國國會議員早已多次警示，藍白兩黨仍強行通過大幅刪減的國防特別預算條例，而美國政府事後以「令人失望」（disappointing）表態，在外交語境中已屬高度嚴厲訊號，代表藍白作為被認為背離美台間既有的安全默契與防衛承諾。他更批評，黃國昌向美國喊話要求六項保證入法，卻隻字不提自己過去刪減國防預算、阻擋軍購，用「嘴巴保台、實際削弱台灣防衛」的兩面手法，只會讓國際盟友更加質疑台灣的安全決心。

    王興煥最後強調，唯有台灣先展現堅定的自我防衛意志，美台之間的安全合作與政治默契才有可能持續深化。「阻擋軍購的人，沒有資格高談『六項保證』；削弱台灣防衛能力的人，才是真正讓台灣陷入危險的人。」

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