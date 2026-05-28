3800億少子化對策財源哪來？ 國發會：2028年前GDP年增逾3％

一年新增2050億元、總經費為3800億元，對於相關財源，國發會主委葉俊顯今（28）日在院會後記者會表示，政府已將經濟成長率納入稅收推估，依目前預測，台灣至2028年GDP每年仍可維持3%以上成長，整體財政狀況「相當健康」。（行政院提供）

總統賴清德昨（27）日公布台灣人口對策新戰略，其中家庭支持篇一年新增2050億元、總經費為3800億元，對於相關財源，國發會主委葉俊顯今（28）日在院會後記者會表示，政府已將經濟成長率納入稅收推估，依目前預測，台灣至2028年GDP每年仍可維持3%以上成長，整體財政狀況「相當健康」。

近年稅收增加與經濟成長強勁，對於如何保證在未來稅收可能減少情況下，還會持續推動政策？葉俊顯說，稅收與GDP成長本來就具有連動關係，政府在推估稅收時，已將未來經濟成長率納入考量。GDP成長是逐年累積、向上疊加的概念，並非單一年份的短期波動。

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葉俊顯表示，依照國發會預估，2024年到2028年，GDP成長每年至少3%。而去年是8.68%，今年要達到7%應該沒問題，至少4年都會有超過3%的經濟成長率，因此未來數年整體財政狀況仍相對穩定。

葉俊顯指出，財政部已就整體財務能力進行完整評估，目前台灣財政狀況「相當健康」，國家債務壓力不高。雖然證交稅收入會受到市場交易影響，但近期股市交易熱絡，也可額外挹注稅收來源，財政部評估後認為「應該沒有問題」。

針對預算分配方面，衛福部社家署長周道君說，新增的2050億，其中1850億元是成長津貼，針對產檢、育兒、初生嬰兒保健等增加項目，其他也包括勞動部的婚假、產假、陪產假、育嬰留停、彈性工時所需經費，以及教育部會涉及到降低學貸的部分，都在這次新增的經費中。

另外對於彈性工時全額工資補助約29.7億元、職代津貼補助28.9億元，整體補助企業部分約58.6億元，對於如何估算？勞動部長洪申翰表示，200人以下企業有154萬家，不是設定所有企業都會請職代或彈性減工時的做法，而是有一個比例，尤其一開始很多企業也會在適應的做法上，比例可能還不會到很高。他強調，會滾動式視企業採行程度，經費使用一定會核實、不會濫發。

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