為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    3800億少子化對策財源哪來？ 國發會：2028年前GDP年增逾3％

    2026/05/28 14:15 記者鍾麗華／台北報導
    一年新增2050億元、總經費為3800億元，對於相關財源，國發會主委葉俊顯今（28）日在院會後記者會表示，政府已將經濟成長率納入稅收推估，依目前預測，台灣至2028年GDP每年仍可維持3%以上成長，整體財政狀況「相當健康」。（行政院提供）

    一年新增2050億元、總經費為3800億元，對於相關財源，國發會主委葉俊顯今（28）日在院會後記者會表示，政府已將經濟成長率納入稅收推估，依目前預測，台灣至2028年GDP每年仍可維持3%以上成長，整體財政狀況「相當健康」。（行政院提供）

    總統賴清德昨（27）日公布台灣人口對策新戰略，其中家庭支持篇一年新增2050億元、總經費為3800億元，對於相關財源，國發會主委葉俊顯今（28）日在院會後記者會表示，政府已將經濟成長率納入稅收推估，依目前預測，台灣至2028年GDP每年仍可維持3%以上成長，整體財政狀況「相當健康」。

    近年稅收增加與經濟成長強勁，對於如何保證在未來稅收可能減少情況下，還會持續推動政策？葉俊顯說，稅收與GDP成長本來就具有連動關係，政府在推估稅收時，已將未來經濟成長率納入考量。GDP成長是逐年累積、向上疊加的概念，並非單一年份的短期波動。

    葉俊顯表示，依照國發會預估，2024年到2028年，GDP成長每年至少3%。而去年是8.68%，今年要達到7%應該沒問題，至少4年都會有超過3%的經濟成長率，因此未來數年整體財政狀況仍相對穩定。

    葉俊顯指出，財政部已就整體財務能力進行完整評估，目前台灣財政狀況「相當健康」，國家債務壓力不高。雖然證交稅收入會受到市場交易影響，但近期股市交易熱絡，也可額外挹注稅收來源，財政部評估後認為「應該沒有問題」。

    針對預算分配方面，衛福部社家署長周道君說，新增的2050億，其中1850億元是成長津貼，針對產檢、育兒、初生嬰兒保健等增加項目，其他也包括勞動部的婚假、產假、陪產假、育嬰留停、彈性工時所需經費，以及教育部會涉及到降低學貸的部分，都在這次新增的經費中。

    另外對於彈性工時全額工資補助約29.7億元、職代津貼補助28.9億元，整體補助企業部分約58.6億元，對於如何估算？勞動部長洪申翰表示，200人以下企業有154萬家，不是設定所有企業都會請職代或彈性減工時的做法，而是有一個比例，尤其一開始很多企業也會在適應的做法上，比例可能還不會到很高。他強調，會滾動式視企業採行程度，經費使用一定會核實、不會濫發。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播