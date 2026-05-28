國防預算未獲立院全面支持 蕭美琴見USTBC：正思考補救方案、確保到位

副總統蕭美琴昨接見前美國太平洋陸軍司令弗林（Charles Flynn）上將率領的美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）國防及航太產業訪問團。（總統府提供）

副總統蕭美琴昨接見前美國太平洋陸軍司令弗林（Charles Flynn）上將率領的美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）國防及航太產業訪問團。蕭表示，對於國防特別預算未獲立法院全面支持，政府正思考補救方案，確保順利到位；政府將持續推動國防改革，深化台美安全與經貿合作，同時期盼台美持續深化半導體、人工智慧等領域合作，共同因應未來挑戰。

總統府今天發布新聞稿，蕭美琴接見訪團時表示，賴總統持續推動強化台灣自我防衛能力，包括提高年度國防預算，近期也提出特別預算，雖然未獲立法院全面支持，但部分內容已取得進展，主要涉及對外軍售（FMS）項目；原先規劃在特別預算中的商購及本土委製，尤其在無人系統等領域，政府正思考可能的補救方案，並將持續與立法院及公眾進行溝通，爭取最廣泛支持，確保相關國防預算順利到位。

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蕭美琴表示，相關預算規劃只是台灣更廣泛國防承諾的一部分，政府多年來持續推動的各項國防改革也都按進度進行中。國防部也持續深化與美國政府及產業界的合作關係，台灣期待持續推動對外軍售（FMS）、商購、自製等路徑，落實「以實力建立和平」理念，確保台海和平與穩定。

蕭美琴指出，即便面臨地緣政治挑戰及關稅壓力，台灣今年第一季經濟成長率仍然十分亮眼。台灣將持續擴大全球科技布局，尤其在半導體領域，並透過綠地投資及其他在美投資，支持美國在人工智慧領域的發展與美國工業振興的進程，我們也歡迎更多美國企業持續投資台灣，共同建立重要產業生態系，期待持續深化相關領域合作，共同面對各項挑戰。

副總統蕭美琴昨接見前美國太平洋陸軍司令弗林（Charles Flynn）上將率領的美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）國防及航太產業訪問團。（總統府提供）

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