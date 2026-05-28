民團要政府修「社會救助法」別再拖 綠委稱政院本會期送草案排審

台灣勞工陣線等逾10個民團今早召開記者會，呼籲行政院、立法院儘速啟動「社會救助法修正草案」審查，讓制度接住真正弱勢者。（記者陳治程攝）

賴清德總統日前就職兩周年記者會，宣示打造「更能照顧人民」的台灣並提多項政策；面對貧富差距擴大，民團今召開記者會抗議政府與行政院對分列「國家希望工程」、「優先法案」的「社會救助法」修正草案推動進度牛步，連立法院衛環委員會中逾30跨黨派立委提出的草案也仍未展開實質審查，要求中央不能再拖，儘速審議法案，讓制度真正接住弱勢者。

台灣芒草心慈善協會、台灣勞工陣線共逾10個民間團體今於立法院群賢樓召開記者會，倡議行政院、立法院應速推動「社會救助法修正草案」審議，抗議該法三年來仍未啟動實質審查，依舊躺在立院委員會無進度。

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人生百味文化建構協會研究員周上智説，本月中結束的第四次兩公約審查結論已清楚指出，「社會救助法」規定過於複雜將不利人民理解與申請，更應廢除戶籍、家戶合計及虛擬收入等不合理規定，以滿足該法所謂「社會安全最後一道防線」目的，呼籲府院正視上述建議，即刻推動修法工作。

台灣勞工陣線教育推廣部主任馬明毅則指，經濟弱勢群體常被貼上污名化的「不努力」標籤，事實上政府怠惰和「工作貧窮」的結構性陷阱；他引政府調查報告解釋，低收、中低收家庭平均週工時逼近法定工時，其中近4成從事薪資停滯在3萬上下的基本體力工；全台更有近200萬人深陷工作貧窮中，被困在低薪與非典型就業泥淖。

台灣芒草心慈善協會曾文勤理事長強調，全台高達九成無家者和約220萬貧困人民被過時的「社會救助法」拒之於外，舉凡虛擬收入、戶籍限制和流於形式的家戶合計，都已然和現代社會脫節；台北市新活力自立生活協會段可薇社工表示，障礙者生活成本比一般人更高，像輔具、輪椅，醫療耗材等皆是省不得的沈重開銷，加上結構排斥，才造成如今的長期貧窮風險。

民團呼籲，立法院社福衛環委員會應速排審該法案，且整併各版本草案訴求，並實質討論凝聚共識，更要在選前送出委員會，拒絕制度空轉。對此，出席此次記者會的衛環委員會召委林月芹、立委范雲代表接下陳情書，稱行政院日前總質詢已承諾，本會期結束前會將院版社救法草案送入院會，並在7月底前於社福衛環委員會安排社救法修法草案詢答，啟動修法程序。

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