「文林變電所」卡1年才轉彎? 蔣萬安：台電、北市府從善如流

台北市長蔣萬安今（28）天下午到台北市議會備詢。（記者田裕華攝）

因應輝達進駐北士科用電需求，台電與台北市政府27日達成「文林變電所」興建的共識，外界認為市府延宕一年，民進黨立委吳思瑤、台北市長參選人沈伯洋等人今（28）天下午也將到現場考察，被解讀是踢館；台北市長蔣萬安受訪則說，市府和台電從善如流，民眾期待的就是能夠做實事、解決問題。

台北市議會今天下午進行市政總質詢，蔣萬安備詢前受訪，對於外界批評市府對變電所延宕的質疑說，昨天已經和台電達成共識，雙方也都從善如流。民眾期待的就是能夠做實事、解決問題。

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對於沈伯洋認為，黃仁勳談及的電力問題印證他所提「電力必須要能夠輸送到輝達，需要的就是變電所」；蔣萬安回應說，黃仁勳昨天表達非常明確，台灣需要更多的電力，充裕、穩定的電力供應，對國家來講是非常迫切的需求。黃仁勳也提到，能源（energy）的成長是台灣經濟成長非常重要的基礎。所以國家整體能源政策非常重要。

蔣萬安說，希望中央政府能夠給予包括多元、安全、穩定的電力組合，才能夠讓產業以及民生的用電無虞。不管是AI發展、各個產業領域，或者是民生的需求，充裕、穩定的電力供應都是迫切必須要來面對、要來解決的。

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