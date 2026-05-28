為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「文林變電所」卡1年才轉彎? 蔣萬安：台電、北市府從善如流

    2026/05/28 14:14 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安今（28）天下午到台北市議會備詢。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安今（28）天下午到台北市議會備詢。（記者田裕華攝）

    因應輝達進駐北士科用電需求，台電與台北市政府27日達成「文林變電所」興建的共識，外界認為市府延宕一年，民進黨立委吳思瑤、台北市長參選人沈伯洋等人今（28）天下午也將到現場考察，被解讀是踢館；台北市長蔣萬安受訪則說，市府和台電從善如流，民眾期待的就是能夠做實事、解決問題。

    台北市議會今天下午進行市政總質詢，蔣萬安備詢前受訪，對於外界批評市府對變電所延宕的質疑說，昨天已經和台電達成共識，雙方也都從善如流。民眾期待的就是能夠做實事、解決問題。

    對於沈伯洋認為，黃仁勳談及的電力問題印證他所提「電力必須要能夠輸送到輝達，需要的就是變電所」；蔣萬安回應說，黃仁勳昨天表達非常明確，台灣需要更多的電力，充裕、穩定的電力供應，對國家來講是非常迫切的需求。黃仁勳也提到，能源（energy）的成長是台灣經濟成長非常重要的基礎。所以國家整體能源政策非常重要。

    蔣萬安說，希望中央政府能夠給予包括多元、安全、穩定的電力組合，才能夠讓產業以及民生的用電無虞。不管是AI發展、各個產業領域，或者是民生的需求，充裕、穩定的電力供應都是迫切必須要來面對、要來解決的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播