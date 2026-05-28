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    首頁 > 政治

    「大錢沒有，小錢想辦法」黃偉哲為410萬通學步道吐真心話

    2026/05/28 13:45 記者洪瑞琴／台南報導
    南市議員謝舒凡今日市政總質詢時，替佳興國小爭取通學步道改善，台南市長黃偉哲允諾設法籌措。（圖擷自南市議會質詢直播畫面）

    南市議員謝舒凡今日市政總質詢時，替佳興國小爭取通學步道改善，台南市長黃偉哲允諾設法籌措。（圖擷自南市議會質詢直播畫面）

    台南市議員謝舒凡今（28）日在議會市政總質詢時，替佳興國小學童爭取通學步道改善經費410萬元，盼解決學童長年「與車爭道」問題。市長黃偉哲當場允諾，市府會設法籌措經費協助改善，同時也道出真心話「南市財務狀況嚴重吃緊」。

    黃偉哲答詢時坦言，市府目前財政相當吃緊，「欠大條，不欠小條」（台語），可以來想辦法看看，但學童通行安全一定會列為優先事項，市府會盡速籌措經費並進行規劃處理。

    不過，黃偉哲也對案件遭國土署退件表達意外，他表示，中央補助既然有相關規定，市府相關單位應事先掌握是否符合都市計畫區資格，為什麼會不知道？案件送出後再遭退回，不僅延誤時程，也增加行政往返成本。

    謝舒凡指出，日前遭國土署駁回，理由是基地非都市計畫區，而現行補助僅限都市計畫區案件，雖然地點不在都市計畫區，但當地車流量非常大，孩子每天上下學風險並不會因此比較低。

    據115年度總預算規模，新北市約2605億元、台北市2139億餘元、高雄市1980億元、台中市1974億元、桃園市1777億元，台南市則約1256億元，即使升格直轄市多年，南市自有財源仍相對有限，一直是6都中規模較小者，預算編列「撙節開支、節流開源」原則。

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