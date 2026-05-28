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    首頁 > 政治

    公布競選主視覺再整合社群平台宣傳 李四川空戰搶年輕族選票

    2026/05/28 13:39 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川今再於個人臉書粉專發布「李四川社群傳送門」貼文，整合他於各網路社群平台的連結，邀請民眾按讚、追蹤。（圖擷取自「李四川Hammer Lee」臉書）

    國民黨新北市長參選人李四川今再於個人臉書粉專發布「李四川社群傳送門」貼文，整合他於各網路社群平台的連結，邀請民眾按讚、追蹤。（圖擷取自「李四川Hammer Lee」臉書）

    國民黨新北市長參選人李四川昨公布競選主視覺，以橋樑為核心意象，傳達對於新北市的發展願景後，今再於個人臉書粉專發布「李四川社群傳送門」貼文，整合他於各網路社群平台的連結，邀請民眾按讚、追蹤，搶攻年輕族群選票。

    李四川在「李四川Hammer Lee」臉書粉專的該篇貼文指出，「說實在，大家叫我一聲川伯——做工程，我整整做了40年。我絕對不算最早開始用社群的那一輩。但我相信一件事：新北的市民在哪，我就要在哪。有問題，我來解決；有批評，我來面對」。

    他說，所以參選以來該開的平台，他一個一個開，包括臉書、IG「Hammer_Lee」、 Threads「Hammer_Lee」、YouTube「李四川 做成事的人」、TikTok「李四川 Hammer Lee」。李四川表示，「過去工地我親自跑，現在社群我也親自上。各位好朋友，挑你最順手的那一個，按一下追蹤就好」。

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