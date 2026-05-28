中配依親子女是否能領5000元成長津貼 行政院、衛福部不同調

中配在中國前段婚姻小孩來台依親是否可領？行政院表示，政策設定是有國籍的孩童作為政策對象；衛福部指出，會參考以往育兒津貼的經驗，要有戶籍登記。（記者鍾麗華攝）

總統賴清德昨公布台灣人口對策新戰略的家庭支持篇，當中包括0到18歲每月5000元的成長津貼。針對成長津貼的領取資格部分，中配在中國前段婚姻小孩來台依親是否可領？行政院表示，政策設定是有國籍的孩童作為政策對象；衛福部指出，會參考以往育兒津貼的經驗，要有戶籍登記。

行政院發言人李慧芝今（28）日在院會後記者會表示，目前政策設定是有國籍的孩童作為政策對象。衛福部社家署長周道君說，有關中配有前婚姻子女是否能領取未來的成長津貼部分，對照現行已經持續在發放的育兒津貼規定做參考，規定是要在台灣領有戶籍或要有戶籍登記。

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周道君指出，對照這樣在中國是前婚姻所生子女，要進入到台灣地區也必須要能取得台灣地區的戶籍或相關登記，才能處理。目前不管是「兩岸條例」或移民署相關作業規定，都要經過一定流程、且要取得身份，都有相關配合規定，「這部分都必須要都符合之後，才有可能取得現行的育兒津貼，未來在成長津貼部分，也會參考以往育兒津貼的經驗」。

對於媒體質疑行政院說法與衛福部不同，李慧芝補充，國籍部分都有經過討論，戶籍部分，有些有國籍的人不一定會有戶籍，這部分都會在作業要點設定時，依相關規定辦理。

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