黃國昌遭黃光芹爆料「搭檔選副總統」 陳智菡否認：絕非他原意

民眾黨黨主席黃國昌。（資料照）

資深媒體人黃光芹近日正式「開撕」民眾黨黨主席黃國昌，除直播對他公開批判，更在個人臉書帳號開始連發《我來說為什麼》系列爆料文，詳述變臉始末；而在最新發文中，她再爆大料稱黃曾親口稱「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」，但遭傅本人否認；而民眾黨團主任陳智菡今表示，「不是他個人意見」，可能在轉述中失去了原意。

資深媒體人黃光芹昨（27）日下午於個人臉書發布最新一篇《我來說為什麼》系列文章，大談民眾黨黨主席曾向她提及的副總統夢，黃稱，她至今只進過民眾黨部所在的台玻大樓2次，除上《民眾之聲》，另次就是她看不慣黃國昌經常修理媒體，而和秘書長周榆修提4點建議，便被黃找去談話。

請繼續往下閱讀...

她接著説，那次談話原以為15分鐘就能結束，最後搞了超過2個小時，還強調黃不習慣聆聽，偏要別人先聽他說還不容打斷、插嘴；更指出黃曾親口講「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」她當下相當訝異，但也證實了先前的揣測。

而她隨後也指出國民黨黨團總召傅崐萁否認此事，但又提及時代力量昔日幕僚説，黃國昌經常提到想去國民黨發揮「鯰魚效應」，認為「這一天或許不遠，他目前正在轉乘中。」

針對這段爆料，民眾黨團主任陳智菡回應，稱有一些東西透過轉述，「可能失去了它的原意」。不過，她強調自己從來沒有聽過這件事；另據她的了解，黃國昌主席是「絕對也不可能」去跟國民黨的人士做什麼交換。表示很多人可能會提供黃想法，「但這絕對不會是他本人、個人的意見」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法