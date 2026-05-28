為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌遭黃光芹爆料「搭檔選副總統」 陳智菡否認：絕非他原意

    2026/05/28 13:12 記者陳治程／台北報導
    民眾黨黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨黨主席黃國昌。（資料照）

    資深媒體人黃光芹近日正式「開撕」民眾黨黨主席黃國昌，除直播對他公開批判，更在個人臉書帳號開始連發《我來說為什麼》系列爆料文，詳述變臉始末；而在最新發文中，她再爆大料稱黃曾親口稱「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」，但遭傅本人否認；而民眾黨團主任陳智菡今表示，「不是他個人意見」，可能在轉述中失去了原意。

    資深媒體人黃光芹昨（27）日下午於個人臉書發布最新一篇《我來說為什麼》系列文章，大談民眾黨黨主席曾向她提及的副總統夢，黃稱，她至今只進過民眾黨部所在的台玻大樓2次，除上《民眾之聲》，另次就是她看不慣黃國昌經常修理媒體，而和秘書長周榆修提4點建議，便被黃找去談話。

    她接著説，那次談話原以為15分鐘就能結束，最後搞了超過2個小時，還強調黃不習慣聆聽，偏要別人先聽他說還不容打斷、插嘴；更指出黃曾親口講「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統！」她當下相當訝異，但也證實了先前的揣測。

    而她隨後也指出國民黨黨團總召傅崐萁否認此事，但又提及時代力量昔日幕僚説，黃國昌經常提到想去國民黨發揮「鯰魚效應」，認為「這一天或許不遠，他目前正在轉乘中。」

    針對這段爆料，民眾黨團主任陳智菡回應，稱有一些東西透過轉述，「可能失去了它的原意」。不過，她強調自己從來沒有聽過這件事；另據她的了解，黃國昌主席是「絕對也不可能」去跟國民黨的人士做什麼交換。表示很多人可能會提供黃想法，「但這絕對不會是他本人、個人的意見」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播