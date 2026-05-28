王婉諭肯定部分少子化18措施 遺憾資源分配不均

時代力量黨主席王婉諭肯定政策延長婚假、產假、陪產假，都是真正的對症下藥。（記者廖雪茹攝）

總統賴清德宣布「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，行政院會今（28日）拍板通過「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案。對此，時代力量黨主席王婉諭肯定政策延長婚假、產假、陪產假，都是真正的對症下藥，但認為美中不足的是資源分配，把社宅目標從13萬戶砍到4萬戶，3800億的預算有超過一半是最直接的普發政策，然而發錢無法解決「高房價、低薪、過勞」的結構困境。

王婉諭昨（27日）在臉書發文表示，賴清德頒布的「台灣人口對策新戰略」共18項政策，預算規模高達3800億。是近20年來台灣政府對於少子化最積極的一次回應。對於這次的政策方向和規模，她要給予肯定。但也必須提醒賴總統，年輕人不敢生的核心是「高房價、低薪、過勞」。不面對這些深層的結構問題，少子化的長期趨勢很難真正扭轉。

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王婉諭提到值得肯定的部分是，台灣經濟成長創新高，應該參考韓國，將少子化對策預算翻倍。而這次的整體規模，以人口比例換算，確實已趕上國際標準，證明了政府對於少子化議題的重視。其次，「職場改革」的部分有很大的突破。台灣的職場環境對育兒不友善，照顧又一直被視為是女性的責任，導致台灣的女性往往必須為了育兒犧牲職涯。這次政策延長婚假、產假、陪產假，育兒假適用年齡擴大到6歲，提高育兒留停給付，開放育兒勞工彈性工時，都是真正的對症下藥。

王婉諭說，這次政策最大的遺憾是資源分配，這次3800億的預算，有超過一半的2000億被用於每月5000元的「成長津貼」，也就是最直接的普發政策。發錢政策，短期內一定會有效果，對於許多家庭來說，也是很重要的經濟挹注。但是，發錢無法解決「高房價、低薪、過勞」的結構困境。

王婉諭指出，居住方面，賴總統說要把婚育宅佔社宅的比例從20%提高到40%，但卻同時把社宅目標從13萬戶砍到4萬戶。社宅的大餅不增反減，婚育宅還是看得到吃不到。薪資方面，托育、教育、醫療、社工、警消這些撐起社會安全網的人，薪水持續跟不上經濟成長。社會基礎繼續缺人、缺錢，年輕人無法真正安心生養。

王婉諭認為，同樣2000億，我們可以有更多不同的選擇。可以蓋超過4萬戶社會住宅；可以讓社工、老師、警消一年加薪超過40萬；可以支應20萬個爸爸請一整年育嬰假的薪資成本。這些才是長遠改變青年困境的方法。

王婉諭完全認同賴總統所說的「要讓台灣從『補助式育兒』升級為『公共支持式育兒』」，這次政策也確實讓「孩子要讓國家一起養」跨出了一步。但是要能夠長遠的扭轉趨勢，不可能只靠著短期的補貼。更需要我們長期投資社會，改變社會困境，讓年輕人不再對生活感到絕望。

王婉諭希望，這次的改革能成為起點，讓未來有一天，生育不再是一個充滿犧牲和委屈的選擇，而是一個社會能共同支持的美好旅程。

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