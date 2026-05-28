馬辦風波延燒 張景森：金小刀要砍拿馬英九當提款卡的人

英九基金會風暴延燒，對此，行政院前政委張景森在臉書發文表示，外界看是內鬥，但自己看來，金出刀不是私人恩怨，而是替主君清理門戶，這是馬英九政治品牌最後的「自我清理」。（資料照）

馬英九基金會風暴延燒，對此，行政院前政委張景森在臉書發文表示，外界看是內鬥，但自己看來，金出刀不是私人恩怨，而是替主君清理門戶，這是馬英九政治品牌最後的「自我清理」，這一刀，砍的不是敵人，而是圍在馬英九身邊，把這3個字當成提款卡、當成政治代理權的人。他強調，這或許是金小刀最後的任務了，不求大獲全勝，只求老主君在落幕時，還能走得體面。

張景森指出，在台灣政壇，「金小刀」這3個字不只是一個幕僚的代稱，它更像一種傳奇的政治性格：精準、冷冽、從不廢話。

請繼續往下閱讀...

張景森說，如果說馬英九是政壇最後一位講究形象的「士大夫」，那麼金溥聰就是身後最後的武士。更準確地說，他不是戰場上衝鋒陷陣的劍豪，而是守在主君身旁的末代家老，不是為了攻城掠地，而是在主家氣數將盡時，替主君保住最後體面的政治介錯人。

張景森表示，武士不需要掌聲，金溥聰的職責很單純：替主君清理戰場。主君不能說的話，他說；主君不能做的事，他做。主君要維持雙手乾淨，他就替主君把那些髒污處理掉。

「『金小刀』這外號起得極好」，張景森認為，金溥聰不是橫衝直撞的大砍刀，而是一把手術刀，功能是精準切割、止血、剔骨。在政治圈裡，大家都知道這把刀好用，卻也最怕它。因為刀口可以對外，當然也能對內；它時刻提醒著所有人，誰才是真正的核心。

張景森說，也正因如此，金溥聰注定孤立。他身上帶著一種老派的政治執念：忠誠重於作秀、紀律重於人氣。這在今天的「大直播時代」顯得格格不入。現在的政治看的是流量與演算法，政治人物身邊的要角，往往不再是戰略家，而是小編與網紅。這也是為什麼金溥聰近期再度捲入馬辦與蕭旭岑的風波時，會給人一種時代錯置的荒涼感。

張景森認為，外界看這是內鬥，但在自己看來，這其實是馬英九政治品牌最後一次的「自我清理」。馬英九老了，但他的名字，絕對不能變成別人去對岸換取紅利、充當買辦的通行證。如果是這樣，金溥聰的出刀就不是私人恩怨，而是末代家老替主君清理門戶。

張景森直言，這正是金小刀的悲劇所在。他死守著一個已經遠去的政治江湖——那個相信主從、名節與分寸的世界。遺憾的是，今天的國民黨，多的是誰能拿到對岸資源、誰有聲量誰就是老大的現實主義者。

張景森表示，江湖早就變了。過去金溥聰出刀，是為了幫馬英九攻城掠地；現在他出刀，卻更像是替一個即將落幕的政治時代，做最後的介錯。

張景森強調，「這一刀，金溥聰砍的不是敵人，而是那些圍在馬英九身邊，把這3個字當成提款卡、當成中國通路、當成政治代理權的人」。

張景森強調，介錯人不是來羞辱主君的，而是在走到盡頭時，替他斬斷最後的不堪。這或許是金小刀最後的任務了，不求大獲全勝，只求老主君在落幕時，還能走得體面。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法