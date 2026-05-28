鄭麗文赴美不順竟怪賴清德 民進黨：自導自演扮受虐兒

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文規劃下月訪美，近日指控僑委會阻撓，並稱民進黨透過公關公司協助總統賴清德遊說過境美國。民進黨今（28日）表達強烈譴責，並批評國民黨根本是「巨嬰心態」，鄭先前誇口已搞定「華盛頓」，如今自身行程安排不順，便慣性抹黑政府、牽扯民進黨。

鄭麗文將於6月1日至16日訪問美國，鄭前晚指控僑委會對美國人說，「鄭麗文要來了千萬別見她」，阻礙其訪美行程。鄭昨再批僑委會和民進黨，阻撓她訪美的行程。

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對此，民進黨發言人林楚茵今表示，國民黨的政治邏輯就是「有事賴給清德」。她指出，在先前的「習鄭會」中，鄭麗文發表談話時媒體即遭要求離場、直播更被迫中斷，在真正需要捍衛國家與個人尊嚴的時刻，卻未見國民黨或鄭麗文本人挺身發聲，事後甚至還向台灣民主基金會申請補助。

林楚茵諷刺，鄭麗文先前宣稱已搞定北京、接下來要搞定華盛頓，如今自己處理不善，便轉向批判僑委會、抹黑總統，這種慣性的造謠與推卸責任，完全是不負責任的巨嬰行徑。

此外，林楚茵回顧，從過去的「Lin bay好油」事件，到所謂的「李乾龍遭監控」風波，國民黨第一時間皆傾全黨之力大肆抨擊政府。然而，最終結果證實，「Lin bay好油」案是國民黨黨工自導自演寄發恐嚇信，而李乾龍遭監控案，當事人事後也坦承是「太太在監控他」。藍營在真相大白後，不僅未曾向社會大眾致歉，更坐實了其屢次自導自演、扮演「政治受虐兒」的前科。

林楚茵強調，民進黨一向樂見並接受合理的國政監督，但絕無法容忍惡意的憑空抹黑。呼籲國民黨「各人造業各人擔」，切勿因自身外交行程安排不順，就試圖透過抹黑政府、怪罪民進黨來轉移焦點。國民黨不應在訪問中國時，對於共產黨的行程安排百依百順，而前往美國因自身規劃不周受挫時，卻反過來賴給賴清德總統與執政團隊。

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