基隆市議員激戰 民進黨徵召黃紀仁、高願孝參選

民進黨基隆市黨部徵召黃紀仁參選中正區議員。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市黨部今天公告徵召2名市議員參選人，包括中正區（第一選區）黃紀仁及山地原住民高願孝，期待二人長年基層歷練與地方服務經驗，持續為基隆注入更多認真做事的力量。目前民進黨基隆市已提名（徵召）13人，後續仁愛區（第三選區）和七堵區（第七選區）還要再徵召各1人。

民進黨基隆市議員選舉第一波已提名11人，包括信義區（第二選區）陳宜、陳軍佐；仁愛區（第三選區）鄭文婷；中山區（第四選區）施偉政、吳巧瀅；暖暖區（第六選區）朱書昕；七堵區（第七選區）曾怡芳；安樂區（第五選區）張之豪、黃永翔、吳驊珈；中正區（第一選區） 江清容。今天再召徵召2人。

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市黨部指出中正區議員參選人黃紀仁，長期於地方服務體系深耕，曾任基隆市議員服務團隊助理近10年，熟悉地方服務、議會問政、選民陳情與基層經營，具法律與公共事務專業背景。

此外，山地原住民的高願孝，從小在基隆市中山區長大，是泰雅族人，從基層技術工作一路走向公益服務，長期站在第一線解決問題，理解基層勞工與家庭面臨的困境，近年在伊甸基金會服務，持續投入地方關懷與公共事務。

目前基隆山地原住民議員已有信義區孝忠里長林崇道，以及基隆市原住民族教育文化經濟發展協會理事徐馬政妘表態，再加上民進黨徵召的高願孝，形成3搶1的局面。

民進黨基隆市黨部徵召高願孝參選山地原住民議員。（民進黨基隆市黨部提供）

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