變電所卡1年...蔣市府急接受！沈伯洋、吳思瑤下午會勘推「精進計畫」

民進黨台北市長參選人沈伯洋、競選總幹事吳思瑤。（記者林哲遠攝）

輝達昨（27）日在北士科T1718基地舉辦員工大會，總裁黃仁勳向台北市長蔣萬安喊話：「台灣需要更多能源。」面對電力問題，蔣萬安卻延宕台電所提「文林變電所」方案一年，延宕至昨日才鬆口接受。民進黨台北市長參選人沈伯洋今在立院受訪時說，市府接受台電方案是一件好事；競選團隊總幹事吳思瑤也透露，下午將與沈伯洋到現址會勘，並提出精進計劃。

沈伯洋指出，昨天黃仁勳談及的電力的問題，就印證了這幾個月來他的團隊一直在講的事情，也就是電力必須要能夠輸送到輝達，需要的就是變電所。北市府去年就曾說「供電本身是穩定，需要的就是變電所」，然後到大家盯著「文林變電所」要如何設置。

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他續指，若市政府要推廣AI人才、科技聚落，應該要很關心電力如何發展，更要提早落地執行變電所的建設。雖然台北市政府這一年來拒絕了「文林變電所」方案，突然昨天答應了台電的方案，「我覺得對台北市是一件好事，也是令人開心的事情」。

吳思瑤補充，非常的歡迎北市府「起意來歸」，接受台電的方案，也證明台電的方案自始至終就是最好的方案。她今天下午會跟沈伯洋、士林北投市議員、中央部會、北市府、台電到現址，再確認所有方案的可行性。

吳思瑤說，她也會與沈伯洋在場再提出「再進一步」的精進計劃，變電所它不只是變電所，變電所還要更多未來性的新想像，希望北士科可以成為一個示範場域，選擇「半地下化」的型態，不僅可以節省工時三分之一，減少到六年可以完成，也減少了經費的支出，更排除了施工當中的困難。

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