機器人產業鏈對接美供應鏈 江啟臣拜會喬治亞州推台中精密工業

法院副院長江啟臣美東時間27日接連拜會喬治亞州商貿經濟發展署長韋宏森、桃樹角市長Mike Mason，全力推銷台中精密工業、AI機器人與無人機產業進軍美國。（立法院副院長江啟臣國會辦公室提供）

為促進台中產業升級走向國際市場，立法院副院長江啟臣美東時間27日接連拜會喬治亞州商貿經濟發展署長韋宏森、桃樹角市長Mike Mason，全力推銷台中精密工業、AI機器人與無人機產業進軍美國，江啟臣更在會中提出TRMC（台灣機器人製造城市）願景，盼結合美國AI技術與台中先進製造，打造下一個如同TSMC的護國神山。美方允諾協助台中企業加速產品在美國市場的驗證，共創雙贏。

江啟臣於美東時間27日接連拜會韋宏森、Mike Mason推銷台中廠商，藉由與美國各級官方單位強化合作聯繫，為台中精密工業、AI機器人與無人機產業在美開拓全新市場。江啟臣指出，台灣先進產業不只有半導體，台中在機械、汽車、電子、光學、航太等領域的工業製造能力，絕對可以滿足美國市場的需求。

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江啟臣表示，過去台中廠商只能在台北展出商品，不少人誤以為商品是在台北製造，現在新啟用的台中國際會展中心可以將過去的自行車、精密機械、工具機、零組件等展覽帶回台中，發展出專屬於台中的「前店後廠」會展經濟新模式，國外廠商看完展覽，立即可以訪廠下單完成交易。

會中江啟臣提及正在推動的TRMC發展願景，即結合美國的AI技術與台中精密先進的工業能力，讓台中成為台灣機器人製造城市，成為下一個如同TSMC的護國神山。韋宏森認為，喬治亞州與台中在AI製造應用上會是十分良好的合作夥伴，相信在全球工業鏈中台中也有許多廠商參與其中。

江啟臣說，台美合作不應該局限在半導體或是AI領域，無人機與航太亦是重點發展項目，台中也具備十分優異的廠商可以擴大合作面向，未來不管是無人機與機器人的發展，目前因美國高度重視供應鏈安全，可以藉由與喬治亞的合作進行測試與認證，共同為台中廠商創造新的市場機會。

江啟臣同時赴美拜會喬治亞州桃樹角市與「好奇實驗室」，了解當地運用AI與數據改善交通壅塞的智慧治理經驗。江啟臣表示，未來協助台中廠商進軍美國的合作機會。好奇實驗室則說，亞特蘭大具備企業總部高密度區、交通便利與低生活成本優勢，可協助台灣企業加速產品驗證與落地。

法院副院長江啟臣美東時間27日接連拜會喬治亞州商貿經濟發展署長韋宏森、桃樹角市長Mike Mason，全力推銷台中精密工業、AI機器人與無人機產業進軍美國。（立法院副院長江啟臣國會辦公室提供）

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