為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    政院拍板修法 產假延長至12週、陪產假14日

    2026/05/28 12:51 記者鍾麗華／台北報導
    賴總統宣布「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，行政院會今（28）日拍板通過「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案。（記者鍾麗華攝）

    賴總統宣布「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，行政院會今（28）日拍板通過「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案。（記者鍾麗華攝）

    賴總統宣布「台灣人口對策新戰略家庭支持篇」，行政院會今（28）日拍板通過「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案，其中性平法修法現行8週產假延長至12週，讓媽媽身心可恢復；現行7日陪產檢及陪產假延長為14日，讓孕產爸爸一起陪。新增天數之工資，經雇主給付工資後，可向勞動部申請補助。

    此外，性平法修法，延長家長照顧幼兒年齡到6歲，更名為「育兒留停」，全面照顧學齡前兒童。以日育嬰留停升級為「育兒假」，現行彈性日數30日升級為60日，併入育兒留職停薪期間及津貼計算。

    為提高誘因使企業營造友善員工托育環境，勞動部規劃讓企業設置托兒設施或提供托育服務的支出，將加碼提供租稅優惠，得就支出金額的200%，自營利事業所得額中減除。

    在「就業保險法」修正部分，增訂投保薪資分級表，提高級距上限，以提升勞工留職停薪期間的實際薪資替代率。並配合性別平等工作法的修正，將育「嬰」留職停薪津貼的適用子女年齡延長至6歲以下，期間至該子女滿7歲止，並修正名稱為育「兒」留職停薪津貼；而給付的期間，也增訂在雙親均領滿6個月津貼，可各再多請領3個月，最長各可領9個月，以強化經濟支持，鼓勵雙親共同參與育兒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播