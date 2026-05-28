胡仁順批大撒幣換政績崩盤 徐榛蔚：地方建設、社福大步向前

徐榛蔚施政滿意度倒數第二，被花蓮縣議員胡仁順質詢時把徐榛蔚叫上台聽質詢罰站半小時。（記者花孟璟攝）

2026年「遠見縣市長施政滿意度調查」昨公布，花蓮縣長徐榛蔚施政滿意度在非六都縣市敬陪末座，只贏過同黨宜蘭縣代理縣長林茂盛，縣議員胡仁順今天議會總質詢時把縣長徐榛蔚叫上台，批徐「心中沒有縣民」，只關注自己政治利益、大撒幣發紅包，但徐榛蔚強調她無法認同「她執政7年，花蓮持續大步向前」。

遠見雜誌昨公布的施政滿意度民調，花蓮縣議會今天定期大會總質詢被議員拿來抨擊，民進黨縣議員胡仁順說，徐榛蔚再半年就要畢業，但施政敬陪末座，尤其是執政最後2年，不管是遇到地震、光復水災，在縣府團隊帶領下施政都令人無感，尤其災後花蓮觀光更失去過去榮景，花蓮縣觀光體質再不改變，只會贏來雪崩式崩盤。

請繼續往下閱讀...

胡仁順說，縣府最會的是大撒幣式的綁樁，錦上添花的摸彩多到不像話，估計一年花在加碼紅包、摸彩品的金額至少1億元，這些錢若拿來投資在下一代身上多好，比如過去縣府的高中生出國補助，還不如拿來補助花蓮學生讀大學生活費，每個月補助1.5萬元，幫助學生考取證照、國家考試，縣府也能和受補助學生簽約，畢業後返回花蓮服務，解決花蓮縣包括工程類人才、護理人才等各項人才缺額！

縣長徐榛蔚說，對胡的論述不表認同，她認為縣政推動不會因為任何事情停滯不動，她7年來每年到議會施政報告都有詳述，何況縣政預算也都有議會通過，強調她執政7年來所有地方建設、社會福利都是大步向前。

針對胡仁順指控縣府還有預算剩餘款86億元，就算償債後也還有40億，但縣府卻不願回應民進黨提出的普發現金1萬元政策。徐榛蔚則強調，花蓮還有其他很多的建設需求需要，至於其他指控徐沒有回應。

徐榛蔚今天答詢時對於胡仁順的說法不表認同，強調她執政七年半來花蓮進步有目共睹。（擷取議會直播）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法