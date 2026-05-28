蔣萬安民調領先 沈伯洋「不畏逆境」曝首要選戰目標

民進黨台北市長參選人沈伯洋、競選總幹事吳思瑤。（記者林哲遠攝）

民進黨立委沈伯洋宣布參選台北市長後近兩週後，有媒體民調指出蔣萬安支持度58%，暫時領先沈伯洋的30%。沈伯洋今在立院受訪時說，距離選戰還有184天，他的首要任務是接觸還沒有下決定的中間選民，並深入基層透過座談會、路邊開講等方式，讓一般的民眾願意駐足、聆聽他對城市的願景跟政見，來打贏這場選戰。

沈伯洋表示，這份民調當然反映到市民的聲音，可以看到中間選民還有百分之十幾尚未做出決定，他的首要任務就是接觸還沒有下決定的人，讓他們知道團隊對於城市的願景，距離選戰還有184天，最忌諱的是站在原地不動。

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他強調，團隊會不斷地在往前進深入基層，藉由座談會、路邊開講等方式，讓一般的民眾願意駐足即使是3分鐘、5分鐘，聆聽他對於城市的願景跟政見，才有機會說服台北市民，來打贏這場選戰。

沈伯洋提及，在民調中，關心這場選舉的人非常多，投票率高到「衝出天際」。這是好現象，團隊才參選兩週，就已實質催生許多政策討論，大家都很關心台北市未來發展，作為一個台北市民，這是很開心的事情。

競選總幹事、立委吳思瑤表示，任何的民調對沈伯洋的團隊都是一個精進、再加油的助力，不過TVBS民調的「機構效應」長期以來是存在的。以她個人的體感，沈伯洋參選到現在兩個禮拜所創造的聲量，也讓外界看出蔣萬安在政策上的短線、擺爛。

吳思瑤續指，在地方上，她也陪著沈伯洋進入基層，能感受到基層對沈伯洋的期待，沈伯洋剛起步，也沒有像蔣市長有連任的優勢。以她多年的選舉經驗，一個選舉新人、選舉素人，在地方所獲得的正向的鼓勵，沈伯洋真的大有可為，且是潛力無限。此外，昨日也有其他民調公布，總統賴清德在台北市的支持度，驗證中央執政成績以及沈伯洋自身的努力。

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