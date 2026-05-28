為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    總統推育兒津貼利多 侯友宜：別把掌聲留給中央 把帳單留在地方

    2026/05/28 12:11 記者黃政嘉／新北報導
    對於中央的成長津貼政策，新北市長侯友宜（左）說，千億元的政策，中央到現在並未公布細節，中央、地方分配比例多高？還未說清楚，他強調「不要把掌聲留給中央，把帳單留在地方」。（記者黃政嘉攝）

    對於中央的成長津貼政策，新北市長侯友宜（左）說，千億元的政策，中央到現在並未公布細節，中央、地方分配比例多高？還未說清楚，他強調「不要把掌聲留給中央，把帳單留在地方」。（記者黃政嘉攝）

    賴清德總統宣布推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」行動方案，衛福部說成長津貼會依照育兒津貼方式執行，中央、地方會依「財劃法」作分擔，依各地財力等級做分配；新北市長侯友宜今受訪指出，千億元的政策，中央到現在並未公布細節，中央、地方分配比例多高？還未說清楚，他強調應合理分配，「不要把掌聲留給中央，把帳單留在地方」。

    侯友宜今出席台新青少年志工菁英獎表揚活動後受訪，對於成長津貼政策，他說，少子化是國安議題，中央、地方可以共同面對，如何減輕家庭照顧，以及支持更多的力量，在少子化的過程中，能夠減輕所有人的負擔，這是大家一起要面對的事情。

    侯友宜表示，在面對的過程中，財務要非常清楚，如何在一年1、2000億元的少子化政策，中央到現在為止並沒有把細節做詳細的公布，到底「財劃法」的分配，中央、地方分配的比例有多高？還沒有說得非常清楚，他期待，不要是把掌聲留給中央，把帳單留在地方，中央跟地方一定是合理的分配，大家一起共同來承擔所有責任。

    新北市副市長朱惕之今天則在行政院會中提及，政策執行除考量財源，應一併思考托育及社工人力等是否足夠因應，建議中央針對配套措施做整體思考。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播