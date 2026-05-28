總統推育兒津貼利多 侯友宜：別把掌聲留給中央 把帳單留在地方

對於中央的成長津貼政策，新北市長侯友宜（左）說，千億元的政策，中央到現在並未公布細節，中央、地方分配比例多高？還未說清楚，他強調「不要把掌聲留給中央，把帳單留在地方」。（記者黃政嘉攝）

賴清德總統宣布推動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」行動方案，衛福部說成長津貼會依照育兒津貼方式執行，中央、地方會依「財劃法」作分擔，依各地財力等級做分配；新北市長侯友宜今受訪指出，千億元的政策，中央到現在並未公布細節，中央、地方分配比例多高？還未說清楚，他強調應合理分配，「不要把掌聲留給中央，把帳單留在地方」。

侯友宜今出席台新青少年志工菁英獎表揚活動後受訪，對於成長津貼政策，他說，少子化是國安議題，中央、地方可以共同面對，如何減輕家庭照顧，以及支持更多的力量，在少子化的過程中，能夠減輕所有人的負擔，這是大家一起要面對的事情。

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侯友宜表示，在面對的過程中，財務要非常清楚，如何在一年1、2000億元的少子化政策，中央到現在為止並沒有把細節做詳細的公布，到底「財劃法」的分配，中央、地方分配的比例有多高？還沒有說得非常清楚，他期待，不要是把掌聲留給中央，把帳單留在地方，中央跟地方一定是合理的分配，大家一起共同來承擔所有責任。

新北市副市長朱惕之今天則在行政院會中提及，政策執行除考量財源，應一併思考托育及社工人力等是否足夠因應，建議中央針對配套措施做整體思考。

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