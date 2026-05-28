為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    江和樹跟盧秀燕打戰鬥陀螺要盧輸就選總統 網酸市政爛怎敢選

    2026/05/28 12:49 記者蘇金鳳／台中報導
    江和樹跟盧秀燕PK戰鬥陀螺。（江和樹提供）

    江和樹跟盧秀燕PK戰鬥陀螺。（江和樹提供）

    現在流行戰鬥陀螺，民眾黨中市議員江和樹今天在threads上PO文，指昨天跟台中市長盧秀燕PK戰鬥陀螺，他還跟盧秀燕打賭，若他贏了盧秀燕，要選總統，盧秀燕急忙說不要賭這個，結果是江和樹以4比3比數KO市長，不過，底下有網友說「市政做得那麼爛，怎麼好意思說要選總統？」他反酸，若是市長做不好，為何民調贏過其他縣市長？

    江和樹昨天利用總質詢結束，跟盧秀燕相約進行戰鬥陀螺的比賽，還跟盧秀燕相約，若是他贏，盧秀燕就要選總統，盧秀燕忙著說，「不要賭這個」。

    盧秀燕反問江和樹，若是她贏了議員，市府的預算會議員刪掉嗎？江和樹則說不會，結果江和樹以4比3贏了盧秀燕。

    不過，底下有網友說「市政做得那麼爛，怎麼好意思說要選總統？」、「盧媽媽和江議員與其打戰鬥陀螺，不如把這個時間拿去好好做事」、「江議員 小心被反質詢」。

    江和樹則回應，只是玩戰鬥陀螺，利用總質詢結束找市長一起推廣此一親子遊戲，政治人物本來就會被人民放大檢視，他反酸網友若是市長做不好，為何民調贏過其他縣市長？昨天最新民調出來，台中施政滿意度還是拿到第一名，甚至有民調顯示盧秀燕滿意度高達73.2%，六都第一；他強調，人民其實很務實。有不滿的地方會罵，但有感的建設、福利、政策，人民也會看在眼裡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播