江和樹跟盧秀燕打戰鬥陀螺要盧輸就選總統 網酸市政爛怎敢選

江和樹跟盧秀燕PK戰鬥陀螺。（江和樹提供）

現在流行戰鬥陀螺，民眾黨中市議員江和樹今天在threads上PO文，指昨天跟台中市長盧秀燕PK戰鬥陀螺，他還跟盧秀燕打賭，若他贏了盧秀燕，要選總統，盧秀燕急忙說不要賭這個，結果是江和樹以4比3比數KO市長，不過，底下有網友說「市政做得那麼爛，怎麼好意思說要選總統？」他反酸，若是市長做不好，為何民調贏過其他縣市長？

江和樹昨天利用總質詢結束，跟盧秀燕相約進行戰鬥陀螺的比賽，還跟盧秀燕相約，若是他贏，盧秀燕就要選總統，盧秀燕忙著說，「不要賭這個」。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕反問江和樹，若是她贏了議員，市府的預算會議員刪掉嗎？江和樹則說不會，結果江和樹以4比3贏了盧秀燕。

不過，底下有網友說「市政做得那麼爛，怎麼好意思說要選總統？」、「盧媽媽和江議員與其打戰鬥陀螺，不如把這個時間拿去好好做事」、「江議員 小心被反質詢」。

江和樹則回應，只是玩戰鬥陀螺，利用總質詢結束找市長一起推廣此一親子遊戲，政治人物本來就會被人民放大檢視，他反酸網友若是市長做不好，為何民調贏過其他縣市長？昨天最新民調出來，台中施政滿意度還是拿到第一名，甚至有民調顯示盧秀燕滿意度高達73.2%，六都第一；他強調，人民其實很務實。有不滿的地方會罵，但有感的建設、福利、政策，人民也會看在眼裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法