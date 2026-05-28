中國監控系統內幕 沈榮欽：去過中國你就在資料庫裡

加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，造訪中國，你的個資就會出現在資料庫中。（路透資料照）

英國《金融時報》報導，中國正全面升級其覆蓋全國的監控網路，其「天網」（Skynet）將以高度複雜的人工智慧（AI）系統取代傳統的攝影機硬體和老化的基礎設施。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，造訪中國，你的個資就會出現在資料庫中。

沈榮欽在臉書PO文表示，繼報導之後，《德國之聲》關於中國監控的中文影片出來了，展現中國對外國人的監控已經到了這種程度，1位NetAskari的網路安全研究員，無意中點進了專為河北省張家口市公安局設計的遠端追蹤系統演示版本。張家口市是2022年冬季奧運的舉辦地。

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沈榮欽指出，雖然這只是1個測試小組，但它填充了真實的數據集，清楚地勾勒出中國國家監控機器的發展軌跡，該機器正迅速從簡單的街頭攝像頭網絡演變為數據融合的、全天候的、預測性的社會控制巨獸。

沈榮欽續指，他點進1個「查詢記者檔案」，螢幕上出現了熟悉的面孔。這是1個涵蓋了2021年前後幾乎所有在北京工作的外國記者的綜合資料庫，內容之詳盡，令他驚訝，而他更訝異於「訪問這個高度敏感的系統竟然如此容易」。

沈榮欽直言，不只穿梭兩岸的國民黨政治人物，即使像柯文哲這樣早年拚命往中國跑，推銷葉克膜機器，又與器官移植醫師如此親近的人物，恐怕也早有資料存儲其中，不過現在的監控水準又與當年不可同日而語。

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