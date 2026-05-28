發禮券太陽春 市議員爭取族語認證現金獎勵

台南族語認證獎勵僅發禮券，南市議員施余興望今日市政質詢，市府承諾研議檢討改進。（圖擷自南市議會直播影音畫面）

台南市議員施余興望今（28）日在市議會市政總質詢中，關切原住民族語推廣與認證獎勵制度，指出目前台南針對族語指導老師及通過認證的學生，僅發放禮券而非現金，且相較6都，台南尚未設有初級認證獎勵，中級認證還限制須年滿18歲以上才能申請，認為相關制度仍有檢討與進步空間，盼市府更重視原住民族語教育與文化傳承。

台南市長黃偉哲回應表示，市府目前採用禮券方式，主要是基層反映若直接發放現金，會涉及稅務與相關法規問題，「我也希望可以發現金，如果法律可以、稅法沒有問題，當然可以朝這方向努力。」

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黃偉哲也坦言，若以6都相比，確實是要正面面對問題，朝「從沒有到有」的方向檢討改善，目前中級認證獎勵限18歲以上，確實與語言教育應向下扎根的理念有落差，未來將研議放寬資格，朝6歲以上或12歲以上方向評估，同時也會檢討獎勵金額與制度設計。

黃偉哲強調，推動族語認證獎勵，最重要目的仍是鼓勵大家學習與傳承族語，不是為了錢，而是希望透過鼓勵措施，讓更多人願意接觸、學習自己的文化與語言。

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