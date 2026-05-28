YouTube應該是本人！ 潘俊霖：柯文哲愛看宮廷鬥爭戲

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

民眾黨地方黨員近期紛紛出走，「家務事」風波不斷，而日前宣布脫黨參選台中市議員的黨前發言人楊寶楨，昨與中央委員蔡壁如一同接受媒體人黃暐瀚節目專訪時，突遭前黨主席柯文哲帳號「開嗆」，稱她不跟黨中央講卻到節目上講，引發討論。對此，前柯文哲攝影官潘俊霖表示，這次YouTube直播留言，應該是柯文哲本人，柯會用平板看YouTube，看新聞看嘲諷敵對陣營的影音，還有大部分的時間看中國歷史「宮鬥劇」。

潘俊霖在臉書PO文表示，柯文哲「沒有社群帳號」，沒有自己臉書粉絲團的管理權，臉書粉絲團都是小編在處理，脆（threads）跟IG也是，曾經有小編幫他重新申請個人臉書帳號才能再次登入，但是這次YouTube直播留言，應該是柯文哲本人，柯會用平板看YouTube，看新聞看嘲諷敵對陣營的影音，還有大部分的時間看中國歷史宮廷鬥爭戲。

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潘俊霖指出，他崇拜中國帝王術，整天看中國各種朝代的相關影音歷史解說，所以YouTube帳號是柯文哲個人擁有，一將功成萬骨枯，柯文哲沒有團隊精神，崇拜帝王術的柯文哲認為，所有人都該為他犧牲奉獻。

潘俊霖續指，2015年時，曾經問過柯文哲為什麼不給2014那些幫他打天下的年輕幕僚工作機會，柯文哲回答，那些人是為了響應革命所來，如果貪圖一份工作，就是思想不正確有所圖，然後對外宣稱自己只帶蔡壁如一個人進市府，我們這些幫他打天下後進市府打下基礎的都不是人？潘俊霖也曾經多次想挽留團隊中的同事，希望柯文哲慰留，柯文哲總是無情的說：「革命的列車有人下車就會有人上車。」

潘俊霖直言，長期觀看他臉書的朋友應該都知道，他一直追蹤那個「96萬便當」，除了這個便當錢超扯外，心中還有一個怒，「當年你柯文哲是如何罵別人政治蟑螂，你如何透過媒體影響力去斷曾經幫過你的年輕人前途，對外放聲永不錄用讓一個年輕人生活陷入困境，才過了10年，為什麼你不敢公開到底什麼人吃了這些便當錢」？

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