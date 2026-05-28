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    首頁 > 政治

    新竹縣長「綠黃合」？王婉諭：正思考個人角色如何改善縣政治理

    2026/05/28 11:40 記者廖雪茹／新竹報導
    對於是否參選新竹縣長，王婉諭今受訪表示，她會思考個人角色如何做到縣政治理的改善，近期內將對社會大眾有一個具體的說明。（記者廖雪茹攝）

    對於是否參選新竹縣長，王婉諭今受訪表示，她會思考個人角色如何做到縣政治理的改善，近期內將對社會大眾有一個具體的說明。（記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣長參選人迄今未提名，現任竹北市長鄭朝方呼聲最高，但鄭仍未鬆口表態，外傳綠營擬找時代力量黨主席王婉諭「綠黃合」；對於是否參選新竹縣長，王婉諭今受訪表示，她會繼續思考個人的角色如何來做到縣政治理的改善，近期內將對社會大眾有一個具體的說明。

    關於年底選舉，王婉諭今在新竹縣受訪表示，作為時代力量的黨主席，她覺得很重要的任務是，如何讓新竹縣市的議員席次能夠增加，擴大影響力，在議會運作上能夠有所精進，以期更能有力的監督縣市政府，這是最重要的目標。

    王婉諭指出，時代力量在近2年多來，已與4個政黨合作，成立台灣前進陣線，所以時力的目標很明確，即2026應該扎根議會，2028重返立法院；至於她個人的部分，「我認為如何能夠解決新竹縣民朋友的問題，如何回應他們對於生活的期待，我覺得這是最重要的。」

    對於媒體追問是否會在新竹縣扮演母雞的角色？王婉諭回應說，目前時力已在竹北市提名議員人選，竹北東區為張育慈、竹北西區為李雅芬，同時時力也有其他代表來參選，如何讓更多選將進入鄉鎮市民代表會和縣市議會，「我絕對會全力輔選，協助他們」。

    對於是否參選新竹縣長？王婉諭強調，關於縣政治理的改善，「我會繼續思考個人的角色如何來做到這件事情」，她將在近期內對社會大眾有一個具體的說明。

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