讚替代役成全社會韌性重要力量 劉世芳表揚績優替代役

內政部長劉世芳27日表揚替代役績優單位及役男。（內政部提供）

內政部昨（27）日於北市客家文化主題公園舉辦「115年上半年替代役績優單位暨役男表揚大會」，內政部長劉世芳親自頒獎表揚8個績優服勤單位及43位績優替代役，肯定替代役投入公共事務、災害應變及社會服務工作的努力與貢獻。內政部長劉世芳表示，替代役役男依據「憲法」履行服兵役義務，雖與國軍服役型態不同，但同樣肩負守護國家與社會的重要責任。

劉世芳會中致詞說，替代役人員投入警察、消防、社會服務及外交等多元領域，在各自崗位上盡忠職守，展現服務精神與公共使命。她勉勵役男在服役期間積極投入工作與學習，以實際行動服務民眾，讓社會更祥和、更和平與穩定，並期許大家珍惜服役時光，「服役期間青春不要留白，要在社會各個角落發光發熱」，為國家與社會貢獻心力。

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劉世芳指出，面對極端氣候及大型災害挑戰，內政部持續強化替代役災防整備量能，替代役於成功嶺訓練期間，均須完成EMT-1初級救護技術員、防災士及志願服務等專業訓練，建立「平時服勤、災時支援」的整備量能；災害發生時，也能即時投入疏散撤離、收容安置、物資整備及災後復原等工作，協助地方政府維持社會正常運作。

此外，內政部亦積極增強替代役無人機訓練量能，期許未來每一位替代役不論現役或退役，都能擁有與時俱進的專業能量，共同攜手保家衛國，用自己的能量幫助需要幫助的人。

劉世芳進一步指出替代役在社會公益與地方協助救災同樣備受矚目。不論是大型災害丹娜絲颱風或花蓮馬太鞍溪的救災支援，還是在平時於繁華城市及偏遠鄉村，只要社會上任何需要照顧的角落，就有替代役的身影。「有替代役幫忙就是好！」役男們的投入，有效補足了中央與地方政府在公務量能上的不足，成為基層最即時的夥伴。

內政部強調，未來將持續精進替代役訓練及服勤管理，結合防災、救援及地方協作能量，培育更多具備災害應變與公共服務精神的替代役，讓替代役在平時服務民眾，災時救援應變，成為守護社會安全與強化國家韌性的重要力量。

內政部長劉世芳表揚替代役績優單位及役男。（內政部提供）

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