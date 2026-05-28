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    首頁 > 政治

    沈伯洋拚到彰化？溪州街頭「城鄉合體」看板引熱議

    2026/05/28 11:40 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣溪州鄉溪林路上，近日出現沈伯洋大型看板，讓不少鄉親以為沈伯洋跨區來選彰化縣長，引發熱議。（巫宛萍競選團隊提供）

    彰化縣溪州鄉溪林路上，近日出現沈伯洋大型看板，讓不少鄉親以為沈伯洋跨區來選彰化縣長，引發熱議。（巫宛萍競選團隊提供）

    2026九合一選舉，民進黨徵召立委沈伯洋參選台北市長後，引發政壇不少話題。近日彰化縣溪州鄉竟也出現沈伯洋大型看板，讓不少鄉親瞪大眼，以為是「跨區來選彰化縣長」。

    原來，溪林路上這塊看板是溪州鄉長參選人巫宛萍的競選看板，特地設計與沈伯洋合體，也是這次彰化選戰首度出現參選人與沈伯洋同框的大型競選廣告。看板上寫著，斗大的「台北溪州、城鄉連結」，也引發熱烈討論。

    巫宛萍表示，許多人認為鄉鎮選舉只談地方建設，但其實溪州與台北市關係非常密切。溪州是農業大鄉，每天凌晨都有大量蔬果、花卉從產地採收後，連夜送往台北果菜批發市場拍賣，雙方生活其實緊密相連，「台北人每天吃的菜，很可能就來自溪州田裡」。

    巫宛萍說，她與沈伯洋都是在實踐「公民倡議」的路上改變人生軌跡。沈伯洋從學術研究、推動民防，當擔任立委，進而投入台北市長選舉；她則是從社會運動、地方創生到參與鄉長選舉，所以才會想在 溪州設立這塊合體看板，宣示一起為了台灣公民社會努力的決心。

    巫宛萍也說，她希望透過這面看板，傳達「台北溪州、城鄉連結」」的合作概念。未來若順利當選，也希望建立溪州與台北更多交流管道，替農產品打開更多市場與價值。

    溪州鄉長參選人巫宛萍表示，希望透過這面看板，傳達「台北溪州、城鄉連結」的合作概念，以及⼀起為台灣公民社會努⼒的決⼼。（巫宛萍競選團隊提供）

    溪州鄉長參選人巫宛萍表示，希望透過這面看板，傳達「台北溪州、城鄉連結」的合作概念，以及⼀起為台灣公民社會努⼒的決⼼。（巫宛萍競選團隊提供）

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