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    首頁 > 政治

    勤跑市場 何欣純：深入跟基層合作傾聽民意

    2026/05/28 11:33 記者蘇金鳳／台中報導
    何欣純（中）在市議員陳淑華（左）林祈烽（右）的陪同下至中義市場拜票。（記者蘇金鳳攝）

    何欣純（中）在市議員陳淑華（左）林祈烽（右）的陪同下至中義市場拜票。（記者蘇金鳳攝）

    距離年底九合一大選只剩下半年，民進黨中市長參選人何欣純今天在市議員陳淑華及林祈烽的陪同下，到西屯中義市場拜票，受到攤商歡迎；何欣純表示，未來半年的時間，要深入跟基層合作，跟社區共同來打這一場選戰。

    何欣純表示，這一陣子她不斷的造訪大台中29個行政區，拜訪各地的市場、商圈、宮廟、社區甚至產業聚落等等，很多鄉親反映，城市的進步不進則退，相對於感覺了台中市停滯很多大建設，包括捷運藍線講了8年了，現在也沒有看到實際的動工。

    何欣純表示，剩下半年，她不斷的走入基層，走入社區，走入產業聚集，走入大街小巷，走入每一個市場商圈，真正的來看見市民的生活，知道所碰到問題及困境，以及希望可以跟他們一起共同來解決問題，塑造一個宜居、更適合生活生存的一座好城市她指出，市民就是這個城市的中心，她要當市民的市長，所以一定會傾聽民意接地氣，以市民的需求為需求，以市民的想望為想望，以市民對台中的這個願景為願景，共同來打造。

    何欣純（中）在市議員陳淑華（左）林祈烽（右）的陪同下至中義市場拜票，攤商熱烈歡迎。（記者蘇金鳳攝）

    何欣純（中）在市議員陳淑華（左）林祈烽（右）的陪同下至中義市場拜票，攤商熱烈歡迎。（記者蘇金鳳攝）

    何欣純（中）在市議員陳淑華（右二）林祈烽（左二）的陪同下至中義市場拜票，強調要深入基層。（記者蘇金鳳攝）

    何欣純（中）在市議員陳淑華（右二）林祈烽（左二）的陪同下至中義市場拜票，強調要深入基層。（記者蘇金鳳攝）

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