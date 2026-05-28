勤跑市場 何欣純：深入跟基層合作傾聽民意

何欣純（中）在市議員陳淑華（左）林祈烽（右）的陪同下至中義市場拜票。（記者蘇金鳳攝）

距離年底九合一大選只剩下半年，民進黨中市長參選人何欣純今天在市議員陳淑華及林祈烽的陪同下，到西屯中義市場拜票，受到攤商歡迎；何欣純表示，未來半年的時間，要深入跟基層合作，跟社區共同來打這一場選戰。

何欣純表示，這一陣子她不斷的造訪大台中29個行政區，拜訪各地的市場、商圈、宮廟、社區甚至產業聚落等等，很多鄉親反映，城市的進步不進則退，相對於感覺了台中市停滯很多大建設，包括捷運藍線講了8年了，現在也沒有看到實際的動工。

請繼續往下閱讀...

何欣純表示，剩下半年，她不斷的走入基層，走入社區，走入產業聚集，走入大街小巷，走入每一個市場商圈，真正的來看見市民的生活，知道所碰到問題及困境，以及希望可以跟他們一起共同來解決問題，塑造一個宜居、更適合生活生存的一座好城市她指出，市民就是這個城市的中心，她要當市民的市長，所以一定會傾聽民意接地氣，以市民的需求為需求，以市民的想望為想望，以市民對台中的這個願景為願景，共同來打造。

何欣純（中）在市議員陳淑華（左）林祈烽（右）的陪同下至中義市場拜票，攤商熱烈歡迎。（記者蘇金鳳攝）

何欣純（中）在市議員陳淑華（右二）林祈烽（左二）的陪同下至中義市場拜票，強調要深入基層。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法