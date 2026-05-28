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    首頁 > 政治

    鄭麗文6月訪美 陸委會：盼傳遞台灣反對一國兩制的主流民意

    2026/05/28 11:30 記者方瑋立／台北報導
    陸委會副主委沈有忠28日出席兩岸政策協會舉辦的「『川習會』後美中及兩岸新情勢」座談會，並應邀致詞。（記者劉信德攝）

    陸委會副主委沈有忠28日出席兩岸政策協會舉辦的「『川習會』後美中及兩岸新情勢」座談會，並應邀致詞。（記者劉信德攝）

    國民黨主席鄭麗文預計6月1日出訪美國，將走訪美東、美西重要城市，並稱出訪主軸為「台海和平常態化」。對此，陸委會副主委沈有忠表示，希望全體國人都支持且為台灣、中華民國發聲，預祝鄭主席訪美順利平安，但他強調，陸委會更樂見鄭到美國傳遞台灣不願意接受一國兩制、和平統一的主流民意。

    沈有忠今天出席兩岸政策協會所舉辦的「『川習會』後美中及兩岸新情勢座談會」致詞，他回應媒體提問時說，當然希望全體國人都支持，且能夠替台灣、替中華民國在國際上面發聲。所以陸委會也非常樂見鄭麗文主席到美國去，但更樂見她能到美國傳遞台灣的主流民意，而非配合中共的「一中敘事」。

    沈有忠指出，如果鄭麗文到美國，進到美國智庫與重要政治人物會面，但去講說台灣也願意接受「一國兩制」、台灣也願意接受「和平統一」的話，若以包括陸委會最新民調，或者學術機構等單位做的長期民調皆顯示，「一國兩制」並不是台灣現階段的主流民意所支持的內容。

    沈有忠說，所以不一定單指在野黨主席，所有國人都一樣，若能在國外清楚表達台灣主流民意的話，當然是我們所樂見、支持的，所以重點並非她去了哪裡、見了誰，而是在於她所傳遞的訊息。

    沈有忠強調，陸委會站在捍衛中華民國生存發展、表達台灣主流民意的立場，希望鄭麗文主席訪美可以順利、平安，也希望她可在此重要場合，傳遞台灣主流民意的聲音。

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