黃仁勳喊話「台灣需要更多能源」 徐巧芯批蘇巧慧、沈伯洋閃躲迴避

國民黨立委徐巧芯痛批，蔣萬安與新北市長參選人李四川都已看清現實表態支持核電，唯獨民進黨立委蘇巧慧、沈伯洋仍抱著「反核神主牌」對現實閃躲迴避，甚至對「能源與電力」進行說文解字。（資料照）

輝達總裁黃仁勳昨天在台北市北投士林科技園區開會，當場喊話台北市長蔣萬安「台灣需要更多能源」。對此，國民黨立委徐巧芯痛批，蔣萬安與新北市長參選人李四川都已看清現實表態支持核電，唯獨民進黨立委蘇巧慧、沈伯洋仍抱著「反核神主牌」對現實閃躲迴避，甚至對「能源與電力」進行說文解字，直言「台灣到底要選擇務實，還是選擇政治話術？我相信，民眾都看得很清楚。」

針對黃仁勳昨喊話，「我們需要更大量的電力」，能源成長對台灣的GDP發展而言，這是最根本的基礎。徐巧芯指出，當全世界都在拚AI、拚資料中心時，電力不只是民生問題，而是國家競爭力問題，沒有穩定能源，再強的半導體，再先進的AI產業，也撐不起來現在台灣的能源政策，其實已經很清楚看出兩條路線，一邊是面對現實、替台灣未來產業競爭力著想的人；另一邊則是繼續抱著意識形態、對缺電問題裝作沒看見，還在對energy、electricity說文解字的一群人。

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徐巧芯舉例，蔣萬安支持核三延役，李四川也表態恢復核電，因為他們知道，台灣如果還繼續用意識形態處理能源問題，最後受害的不只是科技業，而是影響整體產業發展與民生用電。李四川講得很直接，目前AI高科技產業最需要的是電力，而所有產業最擔心的，也是電力能不能穩定。這不是藍綠口水，而是產業界每天都在面對的現實。

徐巧芯表示，反觀民進黨這一邊呢？沈伯洋過去高喊「中國飛彈打來都比核電安全」，蘇巧慧到現在還不敢正面回答，到底支不支持恢復核電？民進黨長年把「反核」當神主牌，結果卻是火力發電越燒越多、光電綠電不夠用，電價壓力越來越高、企業越來越擔心缺電，現在甚至連黃仁勳都來提醒台灣能源問題。

徐巧芯認為，最諷刺的是，民進黨嘴巴上說要發展AI、打造科技島，真正攸關產業命脈的能源問題，始終不敢誠實面對。一邊是蔣萬安、黃仁勳、李四川，看見台灣未來需要穩定能源；另一邊則是沈伯洋、蘇巧慧，繼續對現實問題閃躲迴避。

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