爭國民黨竹北市長提名再+1 林禹佑宣布加入戰局

新竹縣議員林禹佑今天於國民黨新竹縣黨部簽署切結書宣布爭取黨提名，以「城市問題，我佑對策！」為主軸，加入竹北市長選舉戰局。（記者廖雪茹攝）

2026地方選舉，國民黨與民眾黨將新竹縣竹北市長列合作提名選區，國民黨新竹縣黨部受理竹北市長登記至5月31日止，繼議員邱靖雅、吳旭智、竹北市代表會主席林啟賢已完成簽署切結書，議員林禹佑今天也簽署宣布爭取黨提名，以「城市問題，我佑對策！」為主軸，加入竹北市長選舉戰局。

民眾黨已徵召前新竹市副市長邱臣遠參選竹北市長，國民黨新竹縣黨部6月將展開協調，以內參民調或初選決定人選，之後再與民眾黨整合共推候選人。

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林禹佑批評民眾黨竹北市長人選，他說，民眾黨在竹北市經營非常薄弱，4年來邱臣遠本人鮮少在竹北出現，讓人匪夷所思！邱本人只有近期站在路口請託和掃市場，所以選民會不會埋單，有待觀察。這次藍白合作，在公平、公正、公開的原則下共推人選，若民眾黨輸，該黨應禮讓國民黨；反之若國民黨敗，他也不會有意見。

林禹佑是台北醫學大學臨床藥學碩士，今天提出「全齡幸福」城市願景，強調將以醫療專業、數據治理與生活品質改革，翻轉竹北長年「重建設、輕生活」的發展失衡問題。

林禹佑表示，竹北西區長期面臨老舊市區更新不足、停車空間缺乏、道路壅塞、公共建設失衡等問題。竹北東區則面臨高鐵特區與重劃區快速發展所帶來的交通瓶頸、學區總量管制、通學安全、人行環境不足與親子公共空間需求爆炸等挑戰。

林禹佑主打「健康治理」與「全齡照顧」新思維，他說，過去率先推動「兒童醫療 2.0」，積極爭取高危險妊娠綠色通道、新生兒篩檢補助、兒童早療支持與發展評估制度。他也持續推動公托擴增、準公共化幼兒園名額增加與托育監督機制改革，並提出「老幼共托」概念，讓長輩重新參與社區、與孩子互動，形成跨世代支持系統。

林禹佑也提出「健康城市再升級」方向，主張打造特色共融公園、戶外運動空間、自行車與步行友善環境，推動全民運動風氣，並將「寵物友善城市」列入重要政見，包括建立寵物友善地圖、完善流浪動物認養媒合、推動飼主教育與公共友善空間。

邱臣遠對於林禹佑加入選局及批評回應表示，竹北是充滿科技能量與城市活力的重要城市，吸引許多優秀人才投入，也再次證明竹北在大新竹發展中的關鍵地位，對此他都表達尊重。他強調，高規格的城市，需要具備國際視野、治理能力與實務經驗的領導者，他歷經中央立法與地方執政歷練，熟悉產業發展、城市治理與跨域整合，未來也將以務實、理性、前瞻的態度，推動智慧治理、交通建設、教育文化與城市升級。

繼新竹縣議員邱靖雅、吳旭智、竹北市代表會主席林啟賢已完成簽署切結書，議員林禹佑今天也簽署宣布爭取黨提名參選竹北市長。（記者廖雪茹攝）

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