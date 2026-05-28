盧秀燕籲育兒政策勿地方買單 何欣純批做好市政「別想有的沒的」

民進黨中市長參選人何欣純（右三）在市議員陳淑華（右二）及市議員林祈烽的陪同下至中義市場拜票。（記者蘇金鳳攝）

總統賴清德提出少子化18項政策，台中市長盧秀燕要求不要「中央開支票、地方買單」；對此，民進黨台中市長參選人何欣純今天受訪指出，這個政策是基於國家戰略、重大國安議題，請盧秀燕不要酸言酸語，應該中央和地方合作，她也反諷盧秀燕在媒體縣市長滿意度調查掉到4.5顆星，請盧秀燕不要「想有的沒有的」，好好做好剩下7個月市長任期。

盧秀燕昨天在市政總質詢時回答市議員質詢，要求賴清德不要中央開支票地方買單，否則就不高明。

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何欣純今天在民進黨市議員陳淑華、林祈烽的陪同下至西屯中義市場，面對媒體詢問昨天盧秀燕的發言，她表示，賴總統是針對整體的國家戰略，尤其是面對少子女化重大國安議題，所以下定決心，提出0到18歲政府全面支持年輕家庭的一個計劃，其中最重要的是零到18歲，每人每月的成長津貼5000元，而她走訪基層，這個政策深受年輕人歡迎。

何欣純痛批，市長盧秀燕身為地方首長，應該要全力支持，大可不必一副酸言酸語，或者是看好戲的心態，應該地方要跟中央配合，此一成長津貼等十八項育兒政策能夠在地落實，這是中央地方要一起合作。

她更大酸盧秀燕，不必批評什麼高不高明政策，最近有雜誌報導縣市首長滿意度，盧市長執政的台中市已經掉出5星級之外，只有4點5顆星，而且在治安、環保、醫療3個方面掉車尾。

她請盧秀燕真正在最後這7個月，把心思還是要放回台中市政，不要「想有的沒有」，不要想旁的，因為現在還是台中市長，應該好好的把台中這個城市治理好，不要讓大家認為台中的治安不好、垃圾廚餘都處理不好，台中的這個偏鄉的醫療不夠進步，那很多偏鄉的長者或者小孩子的醫療不方便。

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