沈有忠：八成國人反對一國兩制 支持維持和平穩定現狀

陸委會副主委沈有忠28日出席兩岸政策協會舉辦的「『川習會』後美中及兩岸新情勢」座談會，並應邀致詞。（記者劉信德攝）

陸委會副主委沈有忠今（28）日表示，面對中共對台複合性施壓與威脅加劇，政府維持一貫立場，台灣現階段沒有獨立的問題，只有維持現狀或被迫接受威權統一的問題。根據陸委會今天即將公布的最新民調顯示，有高達八成國人反對「一國兩制」及中共對台的國際打壓，並強烈支持維持台海和平穩定現狀。

針對近期落幕的「川習會」，沈有忠今天出席兩岸政策協會舉辦的「『川習會』後美中及兩岸新情勢座談會」時分析，美中雙方會前的目標設定截然不同。美國企圖在貿易議題上取得斬獲，以助攻川普總統與共和黨的期中選舉；中國則聚焦於地緣政治，希望在台灣問題上取得美方支持或表態。

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然而他指出，峰會結果顯示雙方各說各話，美方在經貿上未獲中方具體承諾，在台海議題上也未給予北京任何讓步。美國在會前、會中、會後均多次重申對台政策不變，並強調維持台海和平穩定現狀，依舊是美國在此區域最重要的國家利益。

沈有忠指出，中共自今年「兩會」後，對台策略已清楚定錨為「兩促兩反」——即「促統、促融合」與「反獨、反介入」。中方在近期各項涉外會晤，包含與台灣在野黨主席鄭麗文的會面中，皆不斷強銷此論述，要求在野黨配合其「一中敘事」，企圖在國際間製造「台灣是中華人民共和國一部分」的錯假情勢。

沈有忠進一步點出，中國近期積極安排與俄羅斯、塞爾維亞及北韓等國互動，旨在鞏固由其領導的威權同盟，即外媒所稱的CRINK，並要求各國承諾支持其「一中原則」。他強調，中共及部分專制政權組成的威權集團，才是破壞台海現狀、造成區域和平風險與全球民主不安的潛在來源。反觀近期在印度舉行的美日印澳「四方安全對話」（Quad）及歐洲議會，各國皆重申反對以武力或脅迫手段改變台海現狀，足見維持台海和平已是全球民主國家的共同利益。

關於台灣內部民意，沈有忠預告陸委會今天下午將發布最新民調。數據顯示，超過八成的台灣民眾不願接受「一國兩制」，且不認同中共對台灣的國際打壓；同時，超過八成國人支持維持台海和平穩定的現狀，並堅持台灣的未來應由2300萬人共同決定。這顯示儘管中共持續推動統戰敘事，國人捍衛國家主權與自由民主的決心絲毫未變。

沈有忠重申，政府將繼續以「四個堅持」為原則，不卑不亢地堅定守護國家主權、民主自由及法治的生活方式。對外，台灣將持續深化與美、日等民主盟邦的溝通與合作；對內則呼籲國人不分黨派，共同強化國家認同與對民主的信念，攜手維護台海及區域的繁榮與穩定。

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