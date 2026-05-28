質疑柯文哲遭利用留言 潘俊霖：當權派怕什麼才急著出手？

民眾黨主席柯文哲（右）、民眾黨立院黨團主任陳智菡（左）。（讀者提供）

民眾黨中央委員蔡壁如和已經退黨的前發言人楊寶禎27日接受媒體人黃暐瀚《下班瀚你聊》專訪，意外引來前主席柯文哲疑似用本尊帳號在YouTube影片留言批評。對此，前柯文哲攝影官潘俊霖表示，他認為是有人看到直播要柯文哲去留言的，也是要柯文哲去留言的人截圖上民眾黨的民眾講堂，這個人不就是當權派，不就是要把柯文哲拿出來當令牌凸顯自己的重要性，這個人到底怕什麼？

潘俊霖在臉書PO文表示，做人做事的標準真的不能如此忘恩負義，他不喜歡蔡壁如，當年離職蔡壁如佔很大的原因，但真正的兇手是柯文哲，是柯文哲的無能，放任下面的人互相仇視，是柯文哲無情，船過水無痕不管你曾經幫助他多少，是柯文哲無LP，喜新厭舊，害怕新寵生氣不再奉承他，是柯文哲懦弱，他害怕得罪當權派甚至是自己比較強勢的下屬。

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潘俊霖指出，是柯文哲個性造成民眾黨永遠沒有一個公平正義，他永遠偏聽當權派又害怕當權派對他發脾氣，所以排斥非當權派的所有聲音，沒有蔡壁如就沒有民眾黨，當年柯文哲還在裝清高怕自己違背諾言創黨被撻伐，蔡壁如當年是隨時準備背黑鍋的那一個

MG149，蔡壁如出來扛。

潘俊霖直言，民眾黨蔡壁如籌劃的，柯文哲只是被擁立的黨主席，他不相信柯文哲會去看直播，是有人看到直播要柯文哲去留言的，也是要柯文哲去留言的人截圖上民眾黨的民眾講堂，這個人不就是當權派，不就是要把柯文哲拿出來當令牌凸顯自己的重要性，這個人到底怕什麼？

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