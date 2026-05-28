沈伯洋、吳思瑤今至北士科變電所會勘 藍議員張斯綱批「收割」

台電與北市府達成文林變電所半地下化共識，張斯綱批評吳思瑤、沈伯洋今前往會勘是作秀、搶剪綵。（資料照）

輝達（NVIDIA）北士科總部預計2030年落成，供應北士科用電的文林變電所卻一度因北市府與台電無共識卡關，昨下午雙方再次召開會議達成初步共識，推出半地下化的折衷版本。但藍綠雙方政治交火卻未停歇，民進黨籍立委吳思瑤昨（27）日批評台北市長蔣萬安對變電所態度一夕改變，證明台電版本才是最好方案；國民黨籍立委張斯綱今說，北市府把關到最後，回歸市民真正需要，而民進黨台北市長參選人沈伯洋與吳思瑤，今還要到現場會勘作秀搶剪綵。

吳思瑤說，爭取到文林正式變電所，一次滿足北士科中長程的供電需求，蔣萬安自己回收了「臨時變電所」的暫時性做法，推翻了「全地下化」的堅持。而她與沈伯洋還有更進一步的規劃，可以讓文林變電所的興設增進更多元、更未來性、更具複合式的價值，今一樣會到現場會勘。

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「來了，劇本很熟悉」，張斯綱在臉書發文指出，北市府和台電一協調定案，吳思瑤、沈伯洋馬上跳出來說文林變電所是他們爭取的、北市府起義來歸、火速妥協，到底哪來的臉？現在定案的最後變電所方案是「變壓器地下型」，不是原本台電提出的「地上屋內型」，這不就證明，北市府一路要求地下化、要求符合都市計畫原則，方向根本沒有錯！

張斯綱質疑，如果這叫「火速妥協」，請問妥協的人是誰？是堅持地下化的北市府，還是原本提出地上型、最後改成地下型的台電？他指出，台電去年6月才首次提出申請，且一開始提的根本不是地下化方案，市府與其協調過程來回超過7個版本，現在卻突然變成民進黨「爭取到的」？

張斯綱說，這不叫北市府阻擋，而是北市府把關到最後，讓方案回到市民真正需要的方向，結果今天下午，吳思瑤和沈伯洋還要大動作帶著經濟部、台電到北士科園區現場會勘此事，拍照作秀，「前面抹黑地方擋建設，後面搶著剪綵地下化，民進黨標準示範無誤」。

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