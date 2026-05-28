毒駕酒駕車禍頻傳 賴瑞隆提修法加重10倍罰金

賴瑞隆強調，毒駕、酒駕零容忍是社會的集體共識。（圖擷自賴瑞隆臉書）

近期接連發生毒駕、酒駕車禍事件，引爆全民公憤；民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（28）日指出，他與多位立委同事共同提出《刑法》第185條之3修正案，將推動提高毒、酒駕刑責，並大幅增加併科罰金上限，致死、致重傷及累犯處罰採現行法10倍的加重罰金。

根據《刑法》第185條之3，酒駕、毒駕處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

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賴瑞隆今天表示，「毒駕、酒駕零容忍是社會的集體共識，不寬貸更是我們堅定的立場」，他與多位立委同事共同提出《刑法》第185條之3修正案，推動提高毒、酒駕刑責，並大幅增加併科罰金上限。同時針對致死、致重傷及累犯處罰，不但將擴大刑責，更採取現行法10倍的加重罰金，透過強力的法律嚇阻，守護用路人的安全。

賴瑞隆強調，公共安全不能退讓，人民的生命及家庭幸福，更不該成為少數人極度不負責任行為的代價。接下來他會持續多管齊下，從修正「道交條例」、強化道安教育，到要求精進執法與防制作為，從制度面系統性嚴格遏止毒、酒駕，全力避免悲劇再發生。

此外，行政院也認為歷次修正《刑法》第185條之3及其他相關規範，顯然仍有不足之處，院長卓榮泰已指示法務部即刻展開全面檢討，對於毒駕初犯、致死、致傷及連續累犯等行為人，政府將朝提高刑責及其他事前預防的方向研議。

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