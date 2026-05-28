張善政施政滿意度「六都倒數第2」黃世杰：對市政漠不關心

民進黨桃園市長參選人黃世杰（左1）積極爭取市民支持。（圖擷取自黃世杰臉書）

《遠見雜誌》公布2026年縣市長施政滿意度調查，桃園市長張善政的施政滿意度是六都倒數第2，民進黨桃園市長參選人黃世杰指出，張善政屢遭質疑「對市政漠不關心」，是施政滿意度低迷的根本原因，但張仍避談相關民調，市府還稱「沒有評論」，高傲、漠視市民的態度讓人難以接受。

黃世杰強調，張善政去年在《遠見雜誌》的施政滿意度調查中是六都墊底，當時市府曾承諾會虛心檢討，然而今年的成績僅微幅變動為倒數第2，實質上依然處於落後狀態，顯然市府根本沒將去年警訊聽進去，施政表現持續在谷底盤旋，不僅讓桃園市民顏面無光，更顯示出市府團隊缺乏解決問題的決心與能力。

請繼續往下閱讀...

黃世杰相信「張善政施政滿意度六都倒數第2，反映了桃園市民長期累積的不滿與3年來失去光榮感的怨嘆」，他說，桃園正處於快速發展期，大量的移入人口帶動居住、交通、托育的需求，但張善政市府的基礎建設和市政服務卻未跟上腳步；以許多桃園人最重視的交通議題為例，市府對施工路段缺乏有效的配套措施，致主要幹道於尖峰時段塞車情況日益惡化；交通議題只是冰山一角，呼籲張善政應用更謙卑的態度面對市民的不滿，不要再對市民「冷暴力」漠不關心，或嘗試著用公關宣傳來淡化爭議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法