粉專分析聲量+民調：沈伯洋被看見 蔣萬安現任優勢在

用新聞聲量解讀政治的臉書粉專「聲量看政治」，分析了台北市長人選沈伯洋與蔣萬安的聲量與民調結果。（取自「聲量看政治」臉書粉專）

民進黨5月13日徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長兩週來，網路聲量出現變化，用新聞聲量解讀政治的臉書粉專「聲量看政治」，納入TVBS於5月27日公布的民調後分析，沈伯洋聲量確實改寫了選戰戰場，但投票信任還沒有跟上，還沒有改寫投票結構，蔣萬安雖面臨挑戰，但現任安全感還鞏固著民意支持。

粉專分析了4月28日至5月27日的YT觀看數，顯示沈伯洋在藍、綠、白各個陣營都被看見了，尤其在泛藍頻道最明顯，最高約衝到1300萬人次以上觀看，比蔣萬安還高；但這並非意味著沈得到的支持，而是藍營急著定義他、攻擊他、框架他。

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TVBS27日公布5月21日至26日的民調，蔣萬安支持度58%，沈伯洋30%，未決定13%。交叉數據顯示，20至29歲選民中，沈伯洋支持度37%，蔣萬安60%。沈伯洋唯一領先的區域是中山大同占47%，蔣萬安43%，中正萬華最低僅18%，蔣萬安58%。粉專分析這些數字顯示，沈伯洋的聲量雖然已經進入戰場，但投票信任還沒有跟上。

不過，粉專也提醒民調必須納入機構效應，包括TVBS在台灣政治光譜中，長期被視為偏藍、偏統的媒體，容易放大蔣萬安的現任安全感，且傳統電話民調較容易接觸中高年齡層與傳統政治使用者；此外，民調發布時間剛好在輝達北士科議題升溫，蔣萬安有政績支撐；沈伯洋剛被提名不久，地方組織、市政形象與候選人厚度都還在建構。

粉專綜合分析認為，聲量與民調出現落差在於，聲量測的是議題存在感，民調測的是投票安全感。沈伯洋已經有存在感，但蔣萬安仍然擁有部分安全感。蔣萬安這10天來的問題不在沒有聲量，而是聲量常常來自危機；民調的領先數據，則有助於把「蔣萬安市政神話被挑戰」的戰場，重新拉回「蔣萬安仍然穩定領先」的心理框架。

粉專最後提出，沈伯洋的優勢是，他已經不是邊緣人，是所有陣營都必須處理的人，但聲量還沒有完全轉換成政治信任；蔣萬安的優勢是，即使市政危機連環爆，他仍然被許多市民當作市長，但要穩定從鼠患、密室逃脫、雙城論壇、醫美偷拍、吸菸室等連環的出包侵蝕。下一階段的戰場將是，誰能把聲量轉成信任，把危機轉成城市治理，把問題講成一套足以說服市民的未來方案。

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