莊競程政見高虹安搶「兌現」！竹市府宣布敬老愛心卡10月起提高到1200點

莊競程提政見高虹安買單，新竹市府今天宣布敬老愛心卡10月起，從800點提高到1200點。（資料照，記者洪美秀攝）

民進黨新竹市長參選人莊競程日前提出要將敬老愛心卡從800點提高到1200點的政見，新竹市府社會處今天跟進宣布從今年10月起，點數提高到1200點，同時調高農會及藥局使用上限到300點。對此，市議會民進黨團多名議員表示，黨團2022年就提案爭取應加碼到1200點且應開放代領、擴大補助範圍項目，且讓點數可自由流通使用，高虹安市府趕在選舉年才加碼，是抄襲莊競程政見。

市議員楊玲宜說，相較其他縣市，台東縣敬老卡點數早已提高至1500點、嘉義縣市敬老卡點數1000-1200點，身為科技城且有15%高齡人口的竹市，長輩照顧遠不及其他偏遠縣市。市府此次選擇跟進，再次證明高虹安認同民進黨團提案，才會跟進莊競程的選舉政見。

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市議員林盈徹說，莊競程先前提出65歲以上長輩健保費由市府補助的政見後，高虹安迅速跟進，如今敬老愛心卡又跟進莊競程政見，莊競程已是「新竹市政府編外最強市政顧問」，只要莊競程提政見，市府就實現；莊競程說能做，市府立刻做，顯示市府之前能做而不做，是怠惰。市議員劉彥伶更酸，高虹安不懂得如何施政，只會一味抄襲對手的政見，沒有想法也沒有主見。

市府社會處表示，敬老卡及愛心卡除使用範圍已延伸到農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，今年也實施代買制度，目前敬老卡持卡人數達6萬7462人，114年累計服務人次突破281萬，使用點數率也突破40%。

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