輝達總部將進駐北士科 李四川：以蘆社大橋串聯新北AI廊帶

國民黨新北市長參選人李四川（淺藍背心）出席蘆洲區地方鄉親與幹部座談會，與鄉親熱情互動。（圖由李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川27日晚間出席蘆洲區地方鄉親與幹部座談會，李四川重申，未來一定會興建蘆社大橋強化交通量能，並串聯北投士林科技園區打造AI科技廊帶，在市民福利部分，他也強調，會擴大敬老卡使用範圍，其中300點悠遊卡化，讓長者生活更便利。

李四川致詞表示，針對蘆洲交通與新北產業布局，他當選後將全力興建蘆社大橋，改善塞車現象，減少新北市民通勤時間，他指出，因應未來輝達進駐，蘆社大橋能串連北士科、蘆洲、五股，搭配輕軌延伸及台64、65線快速道路，連結板橋、土城等科技園區，打造極具經濟價值的AI產業廊帶，帶動更多就業機會。

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他指出，由於偏鄉大眾運輸較少，長輩常面臨敬老卡點數「看得到，用不完」的窘境，他當選後，將推動敬老卡600點中的300點「悠遊卡化」，可直接作悠遊卡使用，支付就診、拿藥、買保健食品、生活必需用品等費用，讓政策美意不打折，長者使用更便利。

李四川也說，在國民黨新北市議員長期爭取下，新北市長侯友宜已宣布將推動補助里民活動場所租金每月最高3萬元、鄰長交通補助費提高至2500元、調升里基層工作經費等，未來他也會在侯友宜的基礎上，以實質政策支持基層，強化地方治理量能。

他昨晚也前往參加國際獅子會鷺江獅子會會長交接典禮，許多鄉親和李四川自拍合影，李四川表示，做事的人不分顏色，未來施政絕不分藍綠，只要地方有需求，一定全力解決，帶給市民更好的生活。

國民黨新北市長參選人李四川（淺藍背心）出席國際獅子會鷺江獅子會會長交接典禮，與鄉親合影。（圖由李四川競選辦公室提供）

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