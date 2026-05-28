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    首頁 > 政治

    馬辦家變愈演愈烈 柯志恩坦言「藍營陷入集體焦慮」

    2026/05/28 10:19 記者葛祐豪／高雄報導
    針對馬辦家變，柯志恩坦言「藍營陷入集體焦慮」。（資料照）

    針對馬辦家變，柯志恩坦言「藍營陷入集體焦慮」。（資料照）

    馬英九基金會爆出財政風波，事件愈演愈烈，爭端不僅涉及台商捐款流向，還牽扯出馬英九身體狀況、政治奪權、辦公室內幕等；針對整件事的發展，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚（27日）在政論節目中坦言，藍營正陷入集體焦慮！

    柯志恩認為，李德維是三人小組成員，他用他的角度陳述清楚，當然也要給金溥聰一個澄清機會，金也講得非常清楚。她個人覺得，「現在真的是藍營都陷入一個集體的焦慮」，我們認為兩方都是在保護馬英九總統，只是大家的角度不一樣。

    她說，以金溥聰來說，過去跟馬總統那麼久的革命情感，但她也相信馬總統的身體可能有一些問題，「可是總是在這過程中好好壞壞，比較好的時候，會覺得怎麼突然之間周圍的都不是符合他所期待的，他能夠最藉助的當然就是金溥聰！」

    柯志恩指出，以金溥聰的個性來說，當然是希望把事情釐清清楚，「不過他這個小刀出鞘，簡直是大家馬上都要來接招」，他光是秀出那張照片，當然可以說裡面有很大的疑點，但從另一角度來看，「會不會讓民進黨也提到，這位台商用這種方法捐給基金會，不管是捐給個人或什麼 ，這在程序上面是不是合法的呢？」、「會不會反而造成未來對基金會的司法問題，會做更進一步的追殺？」，這都是後續要釐清的。

    柯志恩說，她絕對相信周美青跟馬以南，是以馬總統的身體為由，希望他不要再出來做這樣的處理；其他的（指蕭旭岑、王光慈）都是馬總統過去很親密的幹部，他們也會有自己的角度來看待這件事。針對兩方所持的點，她「絕對相信金溥聰應該是在馬總統（狀況）好的時候，為他去做這些事情釐清，讓馬總統覺得可以有一個人幫他好好處理這些事情，至於事情最後怎麼落幕，我們也還在焦慮當中！」

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