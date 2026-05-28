詐533萬助理費 台南8連霸藍議員蔡淑惠二審維持2年與緩刑

台南市八連霸的國民黨市議員蔡淑惠涉詐助理費五三三萬餘元案，二十八日台南高分院仍判她應執行二年徒刑、褫奪公權三年、緩刑五年，維持一審原判。（資料照，記者王俊忠攝）

8連霸的國民黨台南市議員蔡淑惠涉嫌詐領公費助理費案，檢方認定蔡涉於2009年到2016年期間與3名助理涉以虛報或浮報方式詐領助理費533萬1012元，依貪污、偽造文書等罪嫌起訴。蔡於偵查期間繳回所有犯罪所得，去年一審判蔡應執行2年徒刑、褫奪公權3年、緩刑5年；今天台南高分院駁回上訴、維持一審原判。

此案一、二審判決相同，蔡淑惠犯共同利用職務詐財罪，共有3罪，各判1年10月刑、均褫奪公權3年，合併應執行2年徒刑、緩刑5年、褫奪公權3年，在判決確定後2年內要向公庫支付50萬台幣。此案還可上訴三審。

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同案另3名被告，黃森榮應執行1年10月徒刑、緩刑3年、褫奪公權2年，判決確定後1年內要向公庫支付10萬台幣；許錥渟判1年9月徒刑、緩刑3年、褫奪公權2年，判決確定後1年內要向公庫支付6萬台幣；蔡淑珠應執行1年10月徒刑、緩刑3年、褫奪公權2年，判決確定後1年內要向公庫支付10萬台幣。

檢方調查指出，蔡淑惠涉於2009年到2016年擔任南市議員期間，與黃姓、蔡姓、許姓等3名助理共謀以2名黃姓與1位林姓人士（2黃1林3人都獲檢方緩起訴）的名義向南市議會虛報公費助理名額或浮報公費助理薪資，詐取助理補助費共533萬1012元台幣。

蔡淑惠與助理群等4名被告均涉犯貪污治罪條例中利用職務機會詐取財物及刑法使公務員登載不實等罪嫌，依法提起公訴。

59歲蔡淑惠很早踏入政壇，在原台南縣、市合併升格前的省轄市時代，曾擔任4屆南市南區市議員，南縣市合併升格直轄市後又3度連任南區、安平區市議員，2022年間傳出其與助理涉詐領助理費，一度影響選情，但2022年底，她仍挑戰市議員8連霸過關。不過，今年11月南市下屆市議員選戰，她已決定不再參選，改支持已向國民黨登記參選的陳冠諭接棒角逐其南區、安平區議員遺缺。

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