民眾黨內鬥升級！蔡壁如批黨內愛放話 江和樹轟投機傷害黨

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹批蔡壁如投機。（記者蘇金鳳攝）

民眾黨中央委員蔡壁如昨晚在網路媒體受訪指出認為，這麼多人退黨，在她看來的結論就是，第一沒有溝通、第二溝通不良、第三最不可取的就是放話文化；對此，同樣是中央委員的台中市議員江和樹痛批蔡壁如想選彰化縣長，卻把台中人當政治跳板，投機成這樣，人民看得很清楚。

蔡壁如昨晚的發言，連民眾黨創黨主席柯文哲都忍不住在下方留言「你是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？這是你溝通的方法。」

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台中市議員江和樹今（28）日開轟，指昨天民眾黨中央委員會才剛開完，柯文哲創黨主席本人就在現場，如果真的有意參選，為什麼不敢進黨中央談？為什麼永遠只會透過媒體放話？

江和樹表示，更令人無法理解的是，昨天中央委員會正式召開，蔡壁如身為中央委員，竟然沒有出席。

江和樹指出，黨內有制度、有平台、有創黨主席、有中央委員會，結果中央委員本人不出席開會，卻一直在媒體上放話，這到底是在團結民眾黨，還是在傷害民眾黨？

江和樹強調，別人不懂黨內程序可以理解，但蔡壁如身為中央委員，不可能不懂，真正有擔當的政治人物，是進到黨中央公開討論，而不是缺席中央委員會後，再跑去媒體喊話製造聲量。

他更嘲諷蔡壁如在2024年敗選感言，當時蔡壁如曾公開表示：「已深深愛上台中海線。」「會繼續在這裡把根紮得更深。」，如今卻轉身要投入彰化縣長選戰。

江和樹質疑，「當初說要深耕海線，現在說走就走，那台中人到底算什麼？海線鄉親的支持又算什麼？」他高喊，「蔡壁如委員，請不要把台中人當傻子，更不要讓人民看不起民眾黨的誠信！」

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