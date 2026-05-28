蔣萬安送黃仁勳墨寶遭酸寫錯字 網友看法兩極

台北市長蔣萬安送了他親手寫的書法捲軸「日月同輝、飛黃騰達」給輝達執行長黃仁勳。（資料照，台北市政府提供）

輝達昨天在北士科T1718基地舉辦員工大會，台北市長蔣萬安出席時也送了他親手寫的書法捲軸「日月同輝、飛黃騰達」給輝達執行長黃仁勳，不過針對其書法有網友質疑「字很醜」，也有人認為8字楷書中有些字的字體有問題，但也有人認為本來就可以寫「異體字」，雙方在網路各執己見形成論戰。

台北市長蔣萬安昨受邀出席輝達在北士科T1718基地舉行的員工大會，事先透露準備了兩份禮物要送給輝達執行長黃仁勳，其中一份是台北市的市鑰，另一份則是他親手寫的書法捲軸，上頭寫著「日月同輝、飛黃騰達」。

請繼續往下閱讀...

不過在threads上有網友對此提出質疑，有網友認為蔣萬安寫的楷書有問題，質疑「書法不好看，真的不要硬要」、「自曝其短」、「在這種場合，兩人都是有身分地位的象徵，台北市一個國家的首都，應該能端出更好的入厝禮」。

也有網友提出，「『黃』字少一橫」、「日寫得像曰」、「日、月的結構怪怪的」、「看到很多號稱網上書法專家說「黃」是異體字，這樣寫沒問題。但既然要送禮，為何一定要寫異體字？」

但也有網友認為「黃、黄都是對的，很多年紀大的都寫後面那種」、「自己孤陋寡聞，就不要出來秀下限。這是書法字，不是硬筆字」、「異體字呀，我身分證上就是這種『真•草頭黃』」、「有人很堅持蔣萬安把『黃』字寫錯了，但其實黃仁勳自己印的紅包袋也是那樣寫」、「黃其實有多個『異體字』」、「什麼時候這群人又開始非常重視書法了，之前台電換牌可不是這樣的欸」。雙方說法在網路上吵成一片。

有網友質疑，蔣萬安的書法「『黃』字少一橫」，但也有網友認為「黃、黄都是對的，很多年紀大的都寫後面那種」、「異體字呀，我身分證上就是這種『真•草頭黃』」、「黃其實有多個『異體字』」（圖擷自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法